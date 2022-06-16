Проехал 300 километров на велосипеде, чтобы вырваться из ада — история Андрея Чучимова из Константиновки

Он проехал 300 километров на велосипеде, чтобы спасти себе жизнь. 37-летний житель Константиновки Донецкой области двое суток подряд крутил педали, чтобы добраться до Днепра.

Андрей ночевал около кафе и на остановке общественного транспорта. Говорит: решил ехать самостоятельно на двухколесном, потому что не хотел занимать чье-то место в эвакуационном автобусе. История отчаянного велосипедиста и спасения далее.

Андрей Чучимов родом из Константиновки, которая сейчас находится под постоянными обстрелами. Он показывает своего двухколесного друга, на котором первого июня добрался в Днепр из Константиновки.

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Купил велосипед в январе, потому что хотел ездить на нем на работу. А получилось, что он меня спас.

Мужчина рассказывает: работал на деревообрабатывающем предприятии. Но с началом войны работы не стало, потому что город терроризируют российские военные.

— Первый раз ракета попала в полицейское отделение — от нас километра три было. Мы в 4 утра проснулись от того, что дом ходуном ходил. Потом самолеты над головами гудели, все были в панике.

После обстрелов начались перебои с электроснабжением. Газа в городе нет до сих пор. Мать Андрея уезжать из Константиновки не захотела. А вот сам мужчина, который остался без заработка, 30 мая направился в Днепр.

Когда я ехал, в Донецкой области взрывы слышались. Ехал так, вслепую, даже не представлял, что впереди будет.

По пути в Днепр, говорит Андрей, не было ни одного указателя. Их сняли с началом полномасштабной российской агрессии. Куда ехать, чтобы не заблудиться — спрашивал на блокпостах.

— На блокпостах военные помогали. Люди тоже, кто на остановке стоял, подсказывали.

Я говорил, что еду в Днепр на велосипеде. Они желали мне счастливого пути.

Андрей ночевал на остановке общественного транспорта и возле кафе. Говорит: в дороге новенький велосипед его подвел — развалились педали, ещё и колесо пробил.

— Колесо я пробил где-то в Днепропетровской области. Я его разбортировал. Шесть дыр было в камере — стекла были на обочине. А в Николаевке мне два человека помогли. Один дал камеру на переднее колесо, а другой — насос.

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За двое суток велосипедист все-таки добрался до пункта назначения — уставший, однако уверенный, что теперь ему ничего не угрожает. Он благодарит небезразличных людей, которые ему помогали в пути и тех, кто помог в самом Днепре.

Вот так я заехал в Днепр. Спросил прохожего, где находится шелтер, он мне показал.

Измученного велосипедиста, преодолевшего более 300 километров, приютили в одном из пунктов для переселенцев. Сейчас Андрей оформляет все документы и ищет работу.

Говорит: сначала думал продать велосипед, чтобы были деньги. Но потом стало жалко.

Пока решил оставить велосипед: он мой спаситель!

К счастью, сейчас мужчина находится в относительной безопасности. Но не всем так везет, как ему. Другая наша героиня потеряла обоих сыновей во время оккупации поселка Ягодное Черниговской области. Читай, что пришлось пережить людям в оккупации.