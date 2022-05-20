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Страшные и безжалостные истории оккупации. Как мать из Ягодного потеряла двух сыновей

Алина Суюндукова, журналистка программы Викна-Новости 20 мая 2022, 19:19
жителі села Ягідне

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