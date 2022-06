Без золота та сучасних технологій: про які нові санкції проти РФ домовились учасники саміту держав G7

Якщо кілька століть тому світові вельможі збирались у замках лише для балів, то зараз народні обранці влаштовують зустрічі, щоб вирішити спільні економічні проблеми та поточну політичну ситуацію. Так, вчора, 26 червня, розпочав свою роботу саміт лідерів G7.

Цього разу представники США, Канади, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Японії зустрілись у замку Ельмау в баварських Альпах. Крім того, на саміті були присутні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Шарль Мішель.

Як заявив раніше президент Франції Еммануель Макрон, цього разу усі дії будуть спрямовані на збереження продовольчої та енергетичної безпеки у зв’язку з війною в Україні.

Крім того, країни Великої сімки на окремих зустрічах узгоджують свою зовнішньоекономічну політичку та вирішують питання охорони навколишнього середовища.

Le peuple ukrainien se bat pour la paix. Nous sommes à ses côtés. Par solidarité et car l’agression de l’Ukraine par la Russie menace la stabilité de l’Europe et du monde, et a des impacts sur nos populations. Aujourd’hui le G7 se tient avec le Président Zelensky. pic.twitter.com/DmvyVYRUjk