Без золота та сучасних технологій: про які нові санкції проти РФ домовились учасники саміту держав G7

Якщо кілька століть тому світові вельможі збирались у замках лише для балів, то зараз народні обранці влаштовують зустрічі, щоб вирішити спільні економічні проблеми та поточну політичну ситуацію. Так, вчора, 26 червня, розпочав свою роботу саміт лідерів G7.

Цього разу представники США, Канади, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Японії зустрілись у замку Ельмау в баварських Альпах. Крім того, на саміті були присутні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Шарль Мішель.

Як заявив раніше президент Франції Еммануель Макрон, цього разу усі дії будуть спрямовані на збереження продовольчої та енергетичної безпеки у зв’язку з війною в Україні.

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Що означає назва G7

G7, або Велика сімка — міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу, що був створений як неформальний форум для вирішення спільних економічних проблем.

Крім того, країни Великої сімки на окремих зустрічах узгоджують свою зовнішньоекономічну політичку та вирішують питання охорони навколишнього середовища.

Le peuple ukrainien se bat pour la paix. Nous sommes à ses côtés. Par solidarité et car l’agression de l’Ukraine par la Russie menace la stabilité de l’Europe et du monde, et a des impacts sur nos populations. Aujourd’hui le G7 se tient avec le Président Zelensky. pic.twitter.com/DmvyVYRUjk — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 27, 2022

Від початку свого існування до формування входило лише шість країн, але згодом приєдналась Канада. Після 1994 року Велика сімка перетворилась на Велику вісімку через приєднання до учасників саміту Росії. Однак через анексію Криму у 2014 році РФ виключили зі списку учасників.

Тодішній глава Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу зазначив:

Вісімка могла мати сенс, тому що її ідеєю було зібрати країни-однодумці, але тепер ми не можемо говорити про це, коли одна країна анексує частину іншої.

Володимир Зеленський до лідерів Великої сімки

Як повідомляє сам президент України Володимир Зеленський, під час звернення до учасників саміту держав Великої сімки він запропонував п’ять конкретних кроків, які можуть бути корисними для України та всієї Європи.

Діяти негайно й за спільним планом глобальних лідерів — це те, що справді необхідно для відновлення миру й стабільності України та всієї Європи.

Через війну втрати несе не лише агресор, але й наша країна та наші союзники. Тому Володимир Зеленський пропонує надати Україні дієві гарантії безпеки, сучасну протиракетну оборону та необхідний обсяг зброї, яку ми просимо у наших партнерів.

Крім того, важливо відновити експорт нашої країни та визнати Росію державою — спонсором тероризму. Оскільки необхідно радикально обмежити нафтові доходи агресора, конфіскувати її заморожені та арештовані активи, а також продовжувати санкційну політику.

Для нас важлива і послідовна позиція країн G7 щодо санкцій. Вони повинні й надалі посилюватись.

І останнє, але не менш важливе, забезпечити післявоєнну відбудову України, оскільки цей економічний проект має бути найбільшим у наш час.

До того ж, як зазначає британський новинний канал Sky News із посиланням на двох дипломатів Європейського Союзу, Володимир Зеленський також зазначив, що необхідно закінчити цю війну до настання зими цього року.

Що вирішили учасники саміту держав Великої сімки

Як повідомляє Bloomberg, лідери Великої сімки у своїй підсумковій заяві саміту зазначають своє прагнення надавати безстрокову підтримку Україні у цій війні, поки це буде необхідно. Так учасники прагнуть допомогти нашій державі покрити короткостроковий дефіцит у бюджеті.

Зокрема у документі йдеться:

Ми продовжимо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та будемо на боці України стільки, скільки знадобиться.

Крім того, країни Великої сімки планують розширити санкції проти РФ. Про нові обмеження вже повідомили в адміністрації президента США Джо Байдена.

Передусім санкції мають відрізати Росію від участі у світових ринках та обмежити її доходи від продажу золота. Що ж стосується мита на російські товари, то прибуток від їх підвищення планують спрямувати в Україну.

До переліку російських товарів, на які зростуть мита лише у США, входить 570 груп на суму $2,3 млрд.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що до списку подальших санкцій також увійдуть пункти, які стосуватимуться обмеження доступу Росії до ключових промислових ресурсів, послуг та технологій.

Отже, США вже планують закрити доступ до американських технологій компаніям, що підтримують РФ.

Крім того, санкції мають послабити ланцюги постачання сектора оборони РФ. Однак не оминуть увагою обмеження і відповідальних за порушення прав людини, вчинення воєнних злочинів, а також тих, хто намагався незаконно змінити владу в Україні та викрасти українське зерно, збагатившись на цьому.

Наостанок канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що тиск на РФ лише посилюватиметься.

Ми продовжуватимемо посилювати тиск на Путіна. Ця війна має закінчитися.

Однак на цьому неприємні новини для РФ не закінчуються, Через її збройну агресію проти України сама країна-загарбник зазнала дефолту вперше з 1918 року. Читай, що таке дефолт та як він вплине на економіку Росії.