Догралися! У Росії вперше за століття стався дефолт — Bloomberg. Що це означає

У Росії вперше з 1918 року стався дефолт за зовнішнім боргом. Про таке інформує видання Bloomberg.

Там зазначають, що це стало “кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій”.

Як стало відомо, до 27 травня Росія мала сплатити відсотки в обсязі $100 млн за зовнішнім боргом саме в іноземній валюті. Пільговий період сплати зобов’язань для РФ завершився 26 червня.

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Тож тепер можна стверджувати: Росія переживає дефолт і не спроможна сплатити за своїми зобов’язаннями перед кредиторами.

Що означає дефолт в Росії

Після запровадження шести пакетів санкцій проти Росії дефолт став питанням часу. Крім того, РФ за чотири місяці повномасштабної війни в України вже встигла стати політичним та економічним вигнанцем для більшості країн світу.

Утім, зараз світова спільнота демонструє, що проти Росії діє колективно, а категоричні умови, створені США та Європою, унеможливлюють ведення бізнесу з росіянами, як це було до 24 лютого.

Резерви Центробанку РФ залишаються замороженими, а найбільші фінансові установи Росії відключені від міжнародної системи SWIFT.

Також у країні проблема з валютою. Втім, влада РФ цього не визнає і підтримує штучний курс долара на рівні 53,4/дол. Сумніви у правомірності такого курсу висловлював навіть білоруський президент Олександр Лукашенко, соратник Путіна у війні в Україні.

Наразі близько $40 млрд суверенного боргу “вєлікой” Росії (у доларах та євро) залишаються непогашеними, що натякає на неспроможність країни виживати в умовах відсутності фінансування з боку “ворожого Заходу”.

Що таке дефолт

Дефолт простими словами — це неможливість країни розрахуватися зі своїми боргами вчасно і в повному обсязі.

Що чекає на країну, яка переживає дефолт?

падіння курсу національної валюти (рубля);

скорочення соціальних чи інвестиційних програм;

країна протягом п’яти – семи років не може робити запозичення на зовнішніх ринках;

кредитний рейтинг країни падає;

інвестори виводять дивіденди з країни або відмовляються від інвестицій.

— Дефолт — це сигнал, що держава не здатна грати за правилами, а отже, їхні інвестиції під загрозою, — каже економічний експерт Олексій Білязе.

Звісно, Росія може спробувати перенести строки погашення боргу чи змінити умови для цього. Але, схоже, що світ більше не готовий іти на поступки країні, яка розв’язала криваву війну в самому серці Європи.

Цікавишся темою? Тоді читай докладніше про те, що таке дефолт та коли він очікується в Росії. Ми зібрали прогнози та пояснення експертів.

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