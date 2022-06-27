Мир

Доигрались! В России впервые за 100 лет произошел дефолт — Bloomberg. Что это значит

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 27 июня 2022, 09:01
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Можно было ожидать такую себе месть: Жданов о тактике России и увеличении ракетных обстрелов
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Мира хотим! Как проходит эвакуация украинцев с горячих точек боевых действий

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