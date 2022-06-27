Доигрались! В России впервые за 100 лет произошел дефолт — Bloomberg. Что это значит

В России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Там отмечают, что это стало “кульминацией все более жестких западных санкций”.

Как стало известно, до 27 мая Россия должна была заплатить проценты в объеме $100 млн по внешнему долгу в иностранной валюте. Льготный период уплаты обязательств для РФ завершился 26 июня.

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Так что теперь можно утверждать: Россия переживает дефолт и не способна оплатить по своим обязательствам перед кредиторами.

Что означает дефолт в России

После введения шести пакетов санкций против России дефолт стал вопросом времени. Кроме того, РФ за четыре месяца полномасштабной войны в Украине уже успела стать политическим и экономическим изгоем для большинства стран мира.

Впрочем, сейчас мировое сообщество демонстрирует, что против России действует коллективно, а категорические условия, созданные США и Европой, делают невозможным ведение бизнеса с россиянами, как это было до 24 февраля.

Резервы Центробанка РФ остаются замороженными, а крупнейшие финансовые учреждения России отключены от международной системы SWIFT.

Также в стране проблема с валютой. Впрочем, власти РФ этого не признают и поддерживают искусственный курс доллара на уровне 53,4/долл. Сомнения в правомерности такого курса выражал даже белорусский президент Александр Лукашенко, соратник Путина в войне против Украины.

В настоящее время около $40 млрд суверенного долга “великой” России (в долларах и евро) остаются непогашенными, что намекает на несостоятельность страны выживать в условиях отсутствия финансирования со стороны “вражеского Запада”.

Что такое дефолт

Дефолт простыми словами — это невозможность страны рассчитаться со своими долгами вовремя и в полном объеме.

Что ждет страну, которая переживает дефолт?

падение курса национальной валюты (рубля);

сокращение социальных или инвестиционных программ;

страна в течение пяти – семи лет не может делать заимствования на внешних рынках;

кредитный рейтинг страны падает;

инвесторы выводят дивиденды из страны или отказываются от инвестиций.

— Дефолт — это сигнал, что государство не способно играть по правилам, а значит, их инвестиции под угрозой, — говорит экономический эксперт Алексей Билязе.

Конечно, Россия может попытаться перенести сроки погашения долга или изменить условия выплаты средств. Но, похоже, мир больше не готов идти на уступки стране, развязавшей кровавую войну в самом сердце Европы.

Хочешь узнать больше? Тогда читай подробнее о том, что такое дефолт и когда он ожидается в России. Мы собрали прогнозы и объяснения экспертов.

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