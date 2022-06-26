Погодили заборону на імпорт російського золота: перші рішення країн на саміті Великої сімки

Ракетні удари по Києву — ще один прояв варварства росіян, заявив президент США Джо Байден. А співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт переконаний — це навмисна ескалація з боку Росії й сигнал Москви саміту Великої сімки, який розпочався сьогодні у Німеччині.

До онлайн-участі на саміті G7 запросили й президента України Володимира Зеленського. Серед головних тем зібрання — підтримка України та посилення тиску на Росію.

Свобода України — це свобода всього світу, так вважає прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Перед початком саміту G7 він застеріг, що не можна підштовхувати Україну до невигідних умов миру, щоб уникнути затягування війни.

На саміті відбулося кілька двосторонніх зустрічей. Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц вже поспілкувалися, не обійшлося без згадки російської агресії. Шольц сказав, що Путін не очікував такої міцної єдності від світу.

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Країни Групи семи вже погодили заборону на імпорт російського золота — це другий за часткою експортний товар для Росії після енергоносіїв. Приблизно 10% загальносвітового видобутку.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель розповів, що шукатимуть шляхи подолання продовольчої та енергетичної кризи. Запевнив, що варіанти подальшої підтримки України — обов’язкові питання. Спробують заморозити російські активи, а й узгодити, як переспрямувати їх на допомогу наші державі.

Пом’якшення економічної кризи, спричиненої російською війною, — це ще одна тема на саміті G7. Один зі шляхів — обмеження цін на російську нафту. Це допоможе зупинити посилення інфляції в Європі.

Своє послання до G7 надіслали й активісти. Виклали та засвітили знак миру зі смолоскипів на вершині Баварських Альп.

На Україну чекають великі зміни після перемоги, адже вона неминуча. Раніше ми розповідали, що Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. Це історичне рішення для нашої країни.

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