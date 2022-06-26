Вибухи у Сарнах на Рівненщині: є загиблі та поранені у важкому стані

Троє людей загинули, четверо — у лікарні, двоє з них у важкому стані! Це наслідки вчорашнього ракетного обстрілу на Рівненщині. Під ворожу атаку ввечері потрапило місто Сарни.

Одразу після однієї з багатьох за останні дні повітряних тривог у військовій адміністрації повідомили, що окупанти вдарили по двох об’єктах цивільної інфраструктури.

Дві ракети влучили в цивільні об’єкти інфраструктури — СТО з мийкою та ще один комплекс з ремонту автомобілів. Під завалами ще можуть бути люди. Роботи тривають.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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Тим часом про загрозу ракетних та авіаударів з боку Білорусі чи не щодня застерігають наші військові. Адже підступні сусіди постійно проводять навчання поблизу українського кордону та отримують військову техніку від РФ.

Та наші бійці тероборони, ЗСУ та жителі прикордоння наголошують, що готові зустріти ворога, якщо той все-таки наважиться ступити на нашу землю.

Росія продовжує безжально обстрілювати мирні міста та села. Тому потрібно заздалегідь підготуватись до різних варіантів розвитку подій. Читай, що робити при обвалі будинку.

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