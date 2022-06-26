Взрывы в Сарнах на Ровненщине: есть погибшие и раненые в тяжелом состоянии

Три человека погибли, четверо в больнице, двое из них в тяжелом состоянии! Это последствия вчерашнего ракетного обстрела Ровенской области. Под вражескую атаку вечером попал город Сарны.

Сразу после одной из многих за последние дни воздушных тревог в военной администрации сообщили, что оккупанты ударили по двум объектам гражданской инфраструктуры.

Две ракеты попали в гражданские объекты инфраструктуры — СТО с мойкой и еще один комплекс по ремонту автомобилей. Под завалами могут оставаться люди, работы продолжаются.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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Между тем, об угрозе ракетных и авиаударов со стороны Беларуси ежедневно предупреждают наши военные. Ведь коварные соседи постоянно проводят обучение возле украинской границы и получают военную технику от РФ.

Но наши бойцы терробороны, ВСУ и жители приграничной зоны отмечают, что готовы встретить врага, если тот все же решится ступить на нашу землю.

Россия продолжает безжалостно обстреливать мирные города и села. Поэтому нужно заранее подготовиться к разным вариантам развития событий. Читай, что делать при обвале дома.

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