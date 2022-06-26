Мир

Согласовали запрет на импорт российского золота: первые решения стран на саммите Большой семерки

Анна Боль, журналистка Факти ICTV 26 июня 2022, 18:30

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