Согласовали запрет на импорт российского золота: первые решения стран на саммите Большой семерки

Ракетные удары по Киеву — еще одно проявление варварства россиян, заявил президент США Джо Байден. А сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт убежден — это намеренная эскалация со стороны России и сигнал Москвы саммиту Большой семерки, который начался сегодня в Германии.

К онлайн-участию на саммите G7 пригласили и президента Украины Владимира Зеленского. Среди главных тем собрания — поддержка Украины и усиление давления на Россию.

Свобода Украины — это свобода всего мира, так считает премьер-министр Британии Борис Джонсон. Перед началом саммита G7 он предостерег, что нельзя подталкивать Украину к невыгодным условиям мира во избежание затягивания войны.

На саммите прошли несколько двусторонних встреч. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц уже пообщались, не обошлось без упоминания о российской агрессии. Шольц сказал, что Путин не ожидал такого крепкого единства от мира.

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Страны Группы семи уже согласовали запрет на импорт российского золота — это второй по доле экспортный товар для России после энергоносителей. Приблизительно 10% общемировой добычи.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель рассказал, что будут искать пути преодоления продовольственного и энергетического кризиса. Заверил, что варианты дальнейшей поддержки Украины — обязательные вопросы. Пытаются не только заморозить российские активы, но и согласовать, как перенаправить их на помощь нашему государству.

Смягчение экономического кризиса, вызванного российской войной, — это еще одна тема на саммите G7. Один из путей — ограничение цен на российскую нефть. Это поможет приостановить усиление инфляции в Европе.

Свое послание в G7 направили и активисты. Выложили и зажгли знак мира из факелов на вершине Баварских Альп.

Украину ждут большие изменения после победы, ведь она неизбежна. Ранее мы говорили, что Украина получила статус кандидата на членство в ЕС. Это историческое решение нашей страны.

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