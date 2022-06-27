Мир

Без золота и современных технологий: о каких новых санкциях против РФ договорились участники саммита государств G7

Даниэла Долотова, редактор сайта 27 июня 2022, 18:30
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Без золота и современных технологий: о каких новых санкциях против РФ договорились участники саммита государств G7
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