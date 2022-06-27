Без золота и современных технологий: о каких новых санкциях против РФ договорились участники саммита государств G7

Если несколько веков назад мировые вельможи собирались в замках только для баллов, то сейчас народные избранники устраивают встречи, чтобы решить общие экономические проблемы и обсудить текущую политическую ситуацию. Так, вчера, 26 июня, начал свою работу саммит лидеров G7.

В этот раз представители США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Японии встретились в замке Эльмау в баварских Альпах. Кроме того, на саммите присутствуют президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Шарль Мишель.

Как заявил ранее президент Франции Эммануэль Макрон, на этот раз все действия будут направлены на обеспечение продовольственной и энергетической безопасности в связи с войной в Украине.

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Что означает название G7

G7, или Большая семерка — международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира, созданный как неформальный форум для решения общих экономических проблем.

Кроме того, страны Большой семерки на отдельных встречах согласовывают свою внешнеэкономическую политику и решают вопросы охраны окружающей среды.

Le peuple ukrainien se bat pour la paix. Nous sommes à ses côtés. Par solidarité et car l’agression de l’Ukraine par la Russie menace la stabilité de l’Europe et du monde, et a des impacts sur nos populations. Aujourd’hui le G7 se tient avec le Président Zelensky. pic.twitter.com/DmvyVYRUjk — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 27, 2022

С начала своего существования в формирование входило только шесть стран, но впоследствии к нему присоединилась Канада. После 1994 года Большая семерка превратилась в Большую восьмерку из-за присоединения к участникам саммита России. Однако из-за аннексии Крыма в 2014 году РФ исключили из списка участников.

Тогдашний глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу отметил:

Восьмерка могла иметь смысл, потому что ее идеей было собрать страны-единомышленники, но теперь мы не можем говорить об этом, когда одна страна аннексирует часть другой.

Владимир Зеленский к лидерам Большой семерки

Как сообщает сам президент Украины Владимир Зеленский, во время обращения к участникам саммита государств Большой семерки он предложил пять конкретных шагов, которые могут быть полезны для Украины и всей Европы.

Действовать немедленно и по общему плану глобальных лидеров — это то, что действительно необходимо для восстановления мира и стабильности Украины и Европы.

Из-за войны потери несет не только агрессор, но и наша страна и наши союзники. Поэтому Владимир Зеленский предлагает предоставить Украине действенные гарантии безопасности, современную противоракетную оборону и необходимый объем оружия, которое мы просим у наших партнеров.

Кроме того, важно возобновить экспорт нашей страны и признать Россию государством — спонсором терроризма. Поскольку необходимо радикально ограничить нефтяные доходы агрессора, конфисковать замороженные и арестованные активы, а также продолжать санкционную политику.

Для нас важна и последовательная позиция стран G7 относительно санкций. Они должны и дальше усиливаться.

И последнее, но не менее важное, обеспечить послевоенное восстановление Украины, поскольку этот экономический проект должен быть самым большим в наше время.

К тому же, как отмечает британский новостной канал Sky News со ссылкой на двух дипломатов Европейского Союза, Владимир Зеленский также отметил, что необходимо закончить эту войну до наступления зимы этого года.

Что решили участники саммита государств Большой семерки

Как сообщает Bloomberg, лидеры Большой семерки в своем итоговом заявлении саммита отмечают свое стремление оказывать бессрочную поддержку Украине в этой войне, пока это будет необходимо. Таким образом, участники стремятся помочь нашему государству покрыть краткосрочный дефицит в бюджете.

В частности, в документе говорится:

Мы продолжим оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и будем на стороне Украины столько, сколько понадобится.

Кроме того, страны Большой семерки планируют расширить санкции против РФ. О новых ограничениях уже сообщили в администрации президента США Джо Байдена.

Прежде всего, санкции должны отрезать Россию от участия в мировых рынках и ограничить ее доходы от продажи золота. Что касается пошлины на российские товары, то прибыль от их повышения планируют направить в Украину.

В список российских товаров, на которые вырастут пошлины только в США, входит 570 групп на сумму $2,3 млрд.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что в список дальнейших санкций также войдут пункты, касающиеся ограничения доступа России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям.

Таким образом, США уже планируют закрыть доступ к американским технологиям компаниям, поддерживающим РФ.

Кроме того, санкции должны ослабить цепочки поставок сектора обороны РФ. Однако не упускают из виду ограничения и ответственных за нарушение прав человека, совершение военных преступлений, а также тех, кто пытался незаконно сменить власть в Украине и похитить украинское зерно, обогатившись на этом.

В заключение канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что давление на РФ будет только усиливаться.

Мы будем продолжать усиливать давление на Путина. Эта война должна закончиться.

Однако на этом неприятные новости для РФ не заканчиваются. Из-за ее вооруженной агрессии против Украины сама страна-захватчик объявила дефолт впервые с 1918 года. Читай, что такое дефолт и как он отразится на экономике России.