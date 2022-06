Без золота и современных технологий: о каких новых санкциях против РФ договорились участники саммита государств G7

Если несколько веков назад мировые вельможи собирались в замках только для баллов, то сейчас народные избранники устраивают встречи, чтобы решить общие экономические проблемы и обсудить текущую политическую ситуацию. Так, вчера, 26 июня, начал свою работу саммит лидеров G7.

В этот раз представители США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Японии встретились в замке Эльмау в баварских Альпах. Кроме того, на саммите присутствуют президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Шарль Мишель.

Как заявил ранее президент Франции Эммануэль Макрон, на этот раз все действия будут направлены на обеспечение продовольственной и энергетической безопасности в связи с войной в Украине.

Кроме того, страны Большой семерки на отдельных встречах согласовывают свою внешнеэкономическую политику и решают вопросы охраны окружающей среды.

Le peuple ukrainien se bat pour la paix. Nous sommes à ses côtés. Par solidarité et car l’agression de l’Ukraine par la Russie menace la stabilité de l’Europe et du monde, et a des impacts sur nos populations. Aujourd’hui le G7 se tient avec le Président Zelensky. pic.twitter.com/DmvyVYRUjk