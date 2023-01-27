Боль, оставшаяся в пожелтевших письмах: Международный день памяти жертв Холокоста — истории свидетелей трагедии

Сегодня, 27 января, Международный день памяти жертв Холокоста. Весь мир чтит память жертв геноцида еврейского народа, который устроил режим нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Полтора миллиона — такую приблизительную официальную цифру историки называют, вспоминая уничтоженных на территории Украины евреев во время Второй мировой войны.

В день памяти жертв Холокоста вместе с исследователями и очевидцами этой трагедии вспоминаем, какие преступления против человечества совершили нацисты более 80 лет назад и как в 21-м веке их повторила другая страна-агрессор.

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Их собирали на Львовской площади и вели. Там, в Бабьем Яру, за городом, расстреливали. Нельзя было даже представить, что так будут поступать люди с людьми! — рассказывает очевидица трагедии Галина Михайловна.

Сейчас Галине Михайловне 97. Впрочем, она еще хорошо помнит, свидетелем чего была в свои 15. Вторая мировая война, немцы в Киеве. В ее доме, где мы сейчас общаемся, жили несколько еврейских семей. В сентябре 1941-го, как и всех евреев Киева, нацисты собирали вместе и не говорили, куда поведут.

Они приходили ко мне и просили, чтобы я взяла у них крупу, муку на тот случай, когда они вернутся. Никто из них не вернулся, — вспоминает пенсионерка и свидетельница Галина Тебенчук.

— Некоторым людям удалось убежать, они возвращались в Киев, мы их здесь прятали от полицаев, забрали мальчика Мишу к себе. Его воспитывали два года, потом нашелся его отец.

О том, что тогда киевляне помогали евреям прятаться, хорошо знает Елена — со слов очевидицы-мамы и писем одного из дедушек.

Второй дедушка стал не свидетелем, а жертвой Холокоста, был расстрелян в Бабьем Яру. Вся семья с папиной и маминой стороны — еврейского происхождения. Родителей женщины еще детьми чудом смогли увезти в эвакуацию.

После возвращения в Киев они вместе с уцелевшими родственниками узнали страшную правду о том, как уничтожали гражданских евреев нацисты. Все осталось в письмах. Вот отрывок одного из них:

— Еврейское кладбище разбито, разграблено. Бабата и Кригеля были убиты в Бабьем Яру. Бабат был арестован, и больше он не вернулся. Кригеля видели на Красной улице. Он сидел с головой, закрытой руками, по которой эсэсовец наносил удары, тогда же ему раскололи череп.

Очень много еврейских семей оставались на своих местах, потому что были уверены, что немцы — культурная нация, и их не будут трогать. “Ну придут немцы! Советская власть — хуже!” — говорит внучка жертв Холокоста Елена Заславская.

Число жертв Холокоста

По официальным подсчетам в Европе Холокост уничтожил более шести миллионов евреев, среди них полтора — украинцы. Впрочем, и эти цифры, и память о геноциде долго умалчивали в советские времена, утверждают историки.

В СССР избегали слова “евреи”, все народы просто называли “советскими”. А саму Вторую мировую превратили в историю о Великой Отечественной войне, которая началась на два года позже, чем был заключен пакт Молотова — Риббентропа, по которому Германия и СССР действительно заключили союз, и поделили Европу на желаемые для оккупации куски. Возрождать настоящую историю в Украине начали уже при независимости.

Сейчас в центре нашей столицы стоит памятник жертвам Холокоста на пересечении улиц Кирилловской и Петропавловской. Именно в этих местах в 1941 году на домах людей немцы вешали приказ “собрать драгоценности, деньги и детей и собраться в одном месте”.

А возле этого памятника есть еще одна табличка, где написано: “Чтобы прошлое не повторялось, найди мужество взглянуть ему в глаза”.

О сходстве действий нацистов и россиян

Историк и директор Украинского центра изучения истории Холокоста Анатолий Подольский рассказал о схожести действий нацистов и россиян:

Парадокс состоит в том, что российские бомбы и ракеты разгромили мемориалы жертвам Холокоста в Украине, установленных после распада Советского Союза.

Обстрел Бабьего Яра и харьковского мемориала жертвам Холокоста в марте 2022-го, разбитое ракетами еврейское кладбище в Сумской области в Международный день памяти и примирения.

Историк Анатолий Подольский называет примеры того, как Россия издевается над жертвами прошлого и уверяет: еще страшнее, что преступления 20-го века россияне смогли повторить в нынешние времена. Среди них — убийства гражданских и уничтожение нации украинцев.

— Когда мы говорим о параллели истории Холокоста и современного российского нападения и войны против нас, то параллелей много! Тогда был объявлен геноцид целого народа, сейчас страна-агрессор объявила, что украинцы не имеют права существовать как государство, как нация.

То, что они убивали гражданское население в Черниговской области, Харьковской, Киевской, Изюм, Буча… Я думаю, что мы можем говорить о признаках геноцида, — говорит историк Анатолий Подольский.

Будучи очевидицей Холокоста 20-го века, киевлянка Галина Михайловна дает свое название нынешним преступлениям оккупантов — “геноцид нового поколения”.

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