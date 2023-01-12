Россияне готовят массовую депортацию из Херсонской области? Что известно о возможности эвакуации на Юге

На днях американское агентство Bloomberg сообщило, что Россия выделяет 175 млрд рублей на переселение 100 000 украинцев из Херсонской области на территорию РФ. Фактически речь идет о депортации населения Украины.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала Вадиму Карпьяку об этом страшном плане России и общей преступной политике Кремля.

— Есть источники, которые подтверждают, что Россия пытается совершить очередной акт геноцида. Принудительный вывоз украинских граждан является актом геноцида, за что российских чиновников будет ждать наказание, — отметила Верещук.

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По ее словам, россияне хотят вывезти так много людей, потому что спешат. Они знают, что точно будет деоккупация. Это говорит о том, что оккупанты не верят, что смогут удержать Херсонскую область, и пытаются вывезти людей.

Россияне вывозят украинцев во многие регионы. У нас есть информация, что в 57 регионах России есть расселенные украинцы, в том числе и дальний восток, и Сибирь, — сообщила Верещук.

Украинское правительство фиксирует эти факты, это будет основой спецтрибунала и обвинений против России и ее должностных лиц.

Ситуация на оккупированной части Херсона и Юга Украины

Ирина Верещук сообщила, что люди пытаются выехать из оккупированных территорий. Блокпост на Васильевке сейчас не работает. Россияне перекрыли любые каналы для эвакуации. Следовательно, людям остается выезжать только через временно оккупированный украинский Крым и Россию.

По словам министра, люди сотнями приходят к оккупационным властям и просят разрешения на эвакуацию, им отказывают. Также она призывает людей всеми силами отказываться и избегать вражеской паспортизации.

Россияне могут выдавать российский паспорт, а затем призывать мужчин соответствующего возраста в армию РФ.

Ирина Верещук призвала украинцев эвакуироваться из Донецкой области. Сейчас на Востоке продолжаются очень сложные бои. Ранее мы рассказывали о ситуации в Соледаре.

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