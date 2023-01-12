Росіяни готують масову депортацію з Херсонщини? Що відомо про можливість евакуації на Півдні

Днями американська агенція Bloomberg повідомила, що Росія виділяє 175 млрд рублів на переселення 100 000 українців з Херсонської області на територію РФ. Фактично йдеться про депортацію населення України.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла Вадиму Карп’яку про цей страшний план Росії та загальну злочинну політику Кремля.

— Маємо джерела, які підтверджують, що Росія намагається здійснити черговий акт геноциду. Примусове вивезення українських громадян є актом геноциду, за що на російських високопосадовців чекатиме покарання, — зауважила Верещук.

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За її словами, росіяни хочуть вивезти так багато людей, бо поспішають. Вони знають, що точно буде деокупація. Це говорить про те, що окупанти не вірять, що зможуть втримати Херсонщину, і намагаються вивезти людей.

Росіяни вивозять українців до майже усіх регіонів. У нас є інформація, що у 57 регіонах Росії є розселені українці, зокрема і далекий схід, і Сибір, — повідомила Верещук.

Український уряд фіксує ці факти, це буде основою спецтрибуналу та звинувачень проти Росії та її посадовців.

Ситуація на окупованій частині Херсонщини та Півдні України

Ірина Верещук повідомила, що люди намагаються виїхати з окупованих територій. Блокпост на Василівці зараз не працює. Росіяни перекрили будь-які канали для евакуації. Відтак людям залишається виїжджати лише через тимчасово окупований український Крим та Росію.

За словами міністерки, люди сотнями приходять до окупаційної влади й просять дозволу на евакуацію, їм відмовляють. Також вона закликає людей усіма силами відмовлятися й уникати ворожої паспортизації.

Росіяни можуть видавати російський паспорт, а потім призивати чоловіків відповідного віку до армії РФ.

Ірина Верещук закликала українців евакуюватися з Донецької області. Зараз на Сході тривають дуже складні бої. Раніше ми розповідали про ситуацію у Соледарі.

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