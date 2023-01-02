Людям просто варто давати роботу: Ірина Верещук про виплати для ВПО, евакуацію дітей та особисте

Через повномасштабну війну понад п’ять мільйонів українців змушені були шукати безпечнішого місця в інших регіонах країни. На допомогу їм прийшла держава, і різні виплати та безплатне житло надаватимуться й у 2023 році.

Про допомогу для ВПО, тимчасове та постійне житло для внутрішніх переселенців розпитала Ніна Коломієць у віцепрем’єр-міністерки та міністерки з питань реінтеграції ТОТ Ірину Верещук.

Також мінестерка розповіла, як діяти переселенцям на новому місці та про нові можливості для областей, які прихищають переміщених осіб. Не оминули також і особистих тем пані Верещук.

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2022 рік був важким для кожного українця. Ірина Верещук теж спочатку давала волю емоціям — плакала, страждала, а потім боролася та вірила в краще. Протягом усього літа вона та її команда їздили Україною та шукали можливості для вимушених переселенців: хто їх може прийняти, де їх селити та як допомогти.

— Тож коли я виходжу на телебачення та наголошую, що людям варто евакуйовуватися з небезпечних регіонів і їм є куди їхати — це означає, що ми справді забезпечимо їм безплатне житло та допоможемо облаштуватися на новому місці, — зазначає Ірина Верещук.

Ми планували ситуацію, тож допомога буде надана через державні, благодійні та навіть іноземні організації.

У планах на 2023 рік Мінінтеграції планує займатися модульними містечками та місцями компактного проживання для переселенців. За словами Верещук, такі будинки справді зарекомендували себе як хороше та вигідне житло для деякого часу.

Разом з тим міністерство та сама Верещук займаються пошуком нових варіантів, куди можна селити людей на деякий термін, допоки вони не можуть повернутися додому.

Про зміни у виплатах для переселенців

Багато вимушених переселенців змогли сяк-так налагодити своє життя після переїзду саме завдяки державним виплатам ВПО. Водночас багатьох тривожило, чи не зміняться, не скасують ці виплати у 2023 році.

За словами Верещук, з її ініціативи виплати пролонгують без стоянь у черзі та подачі нових документів.

З 1 січня не потрібно йти до органів соцзахисту та не подавати документи на продовження соціальних виплат, — запевнила міністерка з питань реінтеграції. — Те саме нарахування буде продовжене до кінця воєнного стану.

Також міністерка наголошує: працюють над зміною розміру виплат для тих, хто знаходиться у групах ризику.

— До того ж варто розуміти, що переселенці — це не тягар для регіонів, а їхні нові можливості. Родина, яка переїхала з Харківської області, зараз пече смачні пиріжки в Полтаві. А їхнє виробництво щоденно масштабується.

Людям просто варто давати роботу, а не стигматизовано видавати харчові набори.

Про повернення людей з тимчасово окупованих територій

Нещодавно мережу сколихнула новина про повернення з тимчасово окупованої території двох синів звільненої з російського полону Юлії Дворніченко.

Тоді пані Верещук особисто займалася цим питанням та врешті домоглася від російської сторони повернення хлопців до матері.

На сьогодні ми змогли повернути 125 діток.

— Найважче — знайти дітей, бо Росія не видає їхніх адрес перебування. Росія всіляко маніпулює та незаконно вивозить українських дітей.

Та це не єдині досягнення Мінінтеграції, переконує Верещук: за час війни вдалося повернути понад 350 тисяч людей, організувати евакуаційні та гуманітарні коридори. Все це робилося та продовжує виконуватися завдяки уряду, волонтерам, партнерам.

Про особисте під час війни

Ірина Верещук каже: як тільки з’являється вільна година, то вона поспішає до сну. А ще зізнається, що тема українських дітей щоразу її розчулює.

— Саме коли росіяни знову і знову зривали гуманітарні коридори, я виходила та далі розробляла нові плани, заради порятунку цих дітей.

У 2023 році буде затята боротьба та, я сподіваюся, перемога. Буде важко, але ми боротимемось.

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