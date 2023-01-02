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Людям просто варто давати роботу: Ірина Верещук про виплати для ВПО, евакуацію дітей та особисте

Вікторія Мельник, редакторка сайту 02 Січня 2023, 17:00
Ірина Верещук
Фото: Facebook

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