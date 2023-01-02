Людям просто нужно давать работу: Ирина Верещук о выплатах для ВПЛ, эвакуации детей и личном

Из-за полномасштабной войны более пяти миллионов украинцев вынуждены были искать более безопасное место в других регионах страны. На помощь им пришло государство, различные выплаты и бесплатное жилье будут предоставляться и в 2023 году.

О помощи для ВПЛ, временном и постоянном жилье для внутренних переселенцев расспросила Нина Коломиец у вице-премьер-министра и министра по вопросам реинтеграции ВОТ Ирину Верещук.

Также Верещук рассказала, как действовать переселенцам на новом месте и о новых возможностях для областей, которые ограждают перемещенных лиц. Не обошли также и личные темы министра.

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2022 год был трудным для каждого украинца. Ирина Верещук тоже сначала давала свободу эмоциям — плакала, страдала, а потом боролась и верила в лучшее. На протяжении всего лета она и ее команда ездили по Украине и искали возможности для вынужденных переселенцев: кто их может принять, где их селить и как помочь.

— Поэтому когда я выхожу на телевидение и подчеркиваю, что людям следует эвакуироваться из опасных регионов и им есть куда ехать — это значит, что мы обеспечим им бесплатное жилье и поможем обустроиться на новом месте, — отмечает Ирина Верещук.

Мы планировали ситуацию, поэтому помощь будет предоставлена через государственные, благотворительные и даже иностранные организации.

В планах на 2023 год Мининтеграции планирует заниматься модульными городками и местами компактного проживания для переселенцев. По словам Верещук, такие дома действительно зарекомендовали себя как хорошее и выгодное временное жилье.

Вместе с тем, министерство и сама Верещук занимаются поиском новых вариантов, куда можно селить людей на некоторое время, пока они не могут вернуться домой.

Об изменениях в выплатах для переселенцев

Многие вынужденные переселенцы смогли кое-как наладить свою жизнь после переезда именно благодаря государственным выплатам ВПЛ. В то же время, многих тревожило, не изменятся ли, не отменят ли эти выплаты в 2023 году.

По словам Верещук, по ее инициативе выплаты пролонгируют без стояний в очереди и подачи новых документов.

С 1 января не нужно идти в органы соцзащиты и подавать документы на продление социальных выплат, — заверила министр по вопросам реинтеграции. — То же начисление будет продолжено до конца военного положения.

Также министр отмечает: работают над изменением размера выплат для тех, кто находится в группах риска.

— К тому же, следует понимать, что переселенцы — это не обуза для регионов, а их новые возможности. Семья, которая переехала из Харьковской области, сейчас выпекает вкусные пирожки в Полтаве. А их производство ежедневно масштабируется.

Людям просто следует давать работу, а не стигматизированно выдавать пищевые наборы.

О возвращении людей из ВОТ

Недавно сеть всколыхнула новость о возвращении с временно оккупированной территории двух сыновей освобожденной из российского плена Юлии Дворниченко.

Тогда Верещук лично занималась этим вопросом и наконец добилась от российской стороны возвращения мальчишек к матери.

На сегодняшний день мы смогли вернуть 125 деток.

— Труднее всего найти детей, потому что Россия не выдает их адрес пребывания. Россия всячески манипулирует и незаконно увозит украинских детей.

Но это не единственные достижения Мининтеграции, убеждает Верещук: за время войны удалось вернуть более 350 тысяч человек, организовать эвакуационные и гуманитарные коридоры. Все это делалось и продолжается благодаря правительству, волонтерам, партнерам.

О личном во время войны

Ирина Верещук говорит: как только появляется свободное время, то она спешит ко сну. А еще признается, что тема украинских детей каждый раз ее очень трогает.

— Именно когда россияне снова и снова срывали гуманитарные коридоры, я выходила и дальше разрабатывала новые планы ради спасения этих детей.

В 2023 году будет упорная борьба и, я надеюсь, победа. Будет тяжело, но мы будем бороться.

После войны каждому из нас потребуется психологическая помощь. Но больше всего от войны страдают дети: об израильской системе психического восстановления и можно ли его использовать в Украине, мы объясняли в нашем эксклюзивном материале.

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