Интервью

Людям просто нужно давать работу: Ирина Верещук о выплатах для ВПЛ, эвакуации детей и личном

Виктория Мельник, редактор сайта 02 января 2023, 17:00
Ирина Верещук
Фото: Facebook

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