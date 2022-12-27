Есть игровая комната и психолог: в Черкассах открылся бесплатный шелтер для переселенцев

Черкассы приютили более 30 тысяч вынужденных переселенцев. Выгнанные оккупантом из родных домов, люди ищут убежище за границей или в более спокойных регионах Украины.

Часто вынуждены жить в школах, общежитиях для студентов или снимать квартиры. Сложнее всего жить “на чемоданах” семьям с маленькими детьми, пенсионерам или людям с инвалидностью.

В Черкассах для них открыли временное убежище — шелтер. Под него капитально отремонтировали помещение бывшей детской поликлиники.

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Для жителей приюта здесь есть все необходимое — мебель, бытовая техника и посуда. Еду готовят сами, часть пищи получают как гуманитарную помощь.

— В следующем году будет реализовано таких шелтеров уже три. Это территория бывших коммунальных заведений, бывшие сады города, они будут переоборудованы для внутренне перемещенных лиц, — рассказывает заместитель городского головы Черкасс Марина Гаркавая.

Первые жители там поселились. На каких условиях и как долго там могут жить — смотри в сюжете.

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