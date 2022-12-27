Люди

Є ігрова кімната та психолог: у Черкасах відкрився безплатний шелтер для переселенців

Ірина Цимбал 27 Грудня 2022, 22:00

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