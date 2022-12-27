Є ігрова кімната та психолог: у Черкасах відкрився безплатний шелтер для переселенців

Черкаси прихистили понад 30 тисяч вимушених переселенців. Вигнані окупантом із рідних домівок, люди шукають прихистку за кордоном або в спокійніших регіонах України.

Часто змушені жити в школах, гуртожитках для студентів чи винаймати квартири. Найтяжче жити “на валізах” родинам із маленькими дітьми, пенсіонерам чи людям з інвалідністю.

У Черкасах для них відкрили тимчасовий притулок — шелтер. Під нього капітально відремонтували приміщення колишньої дитячої поліклініки.

Зараз також дивляться

Для мешканців притулку тут є все необхідне — меблі, побутова техніка і посуд. Їжу готують самі, частину харчів отримують як гуманітарну допомогу.

— Наступного року буде реалізовано таких шелтерів уже три. Це територія колишніх комунальних закладів, колишні садочки міста, вони будуть переоблаштовані для внутрішньопереміщених осіб, — розповідає заступник міського голови Черкас Марина Гаркава.

Перші мешканці вже там оселилися. На яких умовах та як довго можуть там жити — дивись у сюжеті.

Раніше ми розповідали про чудовий сайт, який створили волонтери для самопомочі українцям.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!