Дати людям справжній дім, ще й зробити їх фермерами: як переселенка створила прихисток для ВПО

Катерина Тарасенко — переселенка з Алчевська, що на Луганщині. Жінка покинула рідну домівку ще у 2014 році. Починаючи все з нуля, вона створила козячу ферму.
Кооператив Карпатські ґазди, що у селі Зарічне на Львівщині, — вже другий проект, за який взялася пані Катерина. Зараз у неї на фермі 200 кіз та ще 15 свиней-мангалиць та кури. Також є ставки з рибою та невеликі будиночки відпочинку для туристів.
Партнер по бізнесу орендував триповерховий недобудований ресторанний комплекс. У перші дні повномасштабного вторгнення у жінки з’явилась ідея зробити у приміщенні прихисток для тих, хто змушений тікати від війни.
— Це було 26 лютого, другий день повномасштабного вторгнення. Думки всі були про те, що людям треба кудись виїжджати. Я благала свого сина з невісткою швидше виїхати з Донеччини. Тоді мені й спало на думку, що тут справді можна зробити прихисток для переселенців, — згадує Катерина.
Дочка подруги пані Катерини з Києва стала першою мешканкою прихистку. Разом з першими мешканцями, які приїхали сюди з Києва та Харкова, вони добудовували кімнати, чистили, мили та облаштовували приміщення, адже ті були зовсім не придатні для проживання. Згодом створили громадську організацію, а оголошення про набір людей розмістили на сайті.
— Назву прихистку і громадської організації вигадали спонтанно. Я попросила мешканців, які жили у нас у квітні, придумати якусь назву.
Ми тоді стояли на сходинках на вулиці та говорили, що людям потрібен дах над головою.
Ми тоді стояли на сходинках на вулиці та говорили, що людям потрібен дах над головою.
Тоді підійшов один чоловік і сказав, що це і є назва. Так ми тоді одразу і вирішили, що у нас Дах над головою, — каже вона.
За перші два тижні роботи у Дах над головою поселилося 68 людей. За вісім з половиною місяців роботи через прихисток пройшло майже 400 людей. Одні живуть по сім місяців, інші приїжджають на кілька днів. Хтось знаходить кращий варіант і з’їжджає.
— Я спочатку й не думала, що буде такий шалений наплив людей. Чесно кажучи, ми б, можливо, зійшли з дистанції, якби не місцеві люди з Дашави. Я просто порозмовляла з продавчинями з магазину, звернулась до місцевого священника пана Ореста — церква навпроти нашого прихистку.
Люди почули, що ми приймаємо переселенців. За тиждень до нас знесли дивани, ліжка, матраци, ковдри, подушки, постіль, продукти.
Люди почули, що ми приймаємо переселенців. За тиждень до нас знесли дивани, ліжка, матраци, ковдри, подушки, постіль, продукти.
Навіть один мешканець привіз нам повну тушу свині — ми були шоковані. Сусідка ліпила вареники та приносила нам вранці, щоб ми погодували людей, — розповідає жінка про допомогу від інших.
Сьогодні у прихистку готують і прибирають самі переселенці. Нині тут мешкають 44 людини. Більшість приїхали з тих регіонів, де ведуться активні бойові дії, або окупованих. Вертатися їм поки нікуди. Тому за житло вони віддячують своєю працею.
Ще з літа почали готуватись до зими. Мешканці ходили по гриби, а потім їх консервували. Зібрані ягоди заморожували або робили варення. З того, що виросло на городі на фермі, також робили консервації: мариновані кабачки, кабачкова ікра та салати. Загалом підготували на зиму понад 200 банок.
Мешканців, які хочуть навчитися сироваріння, Катерина відправляє на безплатні курси. Вони отримують нові навички, практику і допомагають. На самій фермі також працює з десяток людей. Вони доглядають за тваринами, випасають худобу, готують їжу та доглядають. Людям праця допомагає відволіктися від думок про війну та втрачений спокій.
Насамперед це терапія. Коли людина приїжджає і думає про те, що її будинок зруйнований, а родичі залишились десь там, це дуже складно. Я знаю зі свого досвіду.
Насамперед це терапія. Коли людина приїжджає і думає про те, що її будинок зруйнований, а родичі залишились десь там, це дуже складно. Я знаю зі свого досвіду.
Ми намагаємося цих людей зайняти роботою. У нас влітку є город з овочами, який ми самі садили, пололи, збирали, консервували. Висадили півтори тонни картоплі, якраз закінчили збирати, тепер буде на зиму.
Навіть туристи, які приїжджають до нас на ферму, охоче допомагають. Я думаю, що і людям це цікаво, і нам якась допомога є, — підкреслює Катерина.
Засновники хочуть розширити кооператив і створити фермерсько-туристичний простір. Планують завести корів, кролів, качок та індиків — усе, що можна тримати на фермі. Проводити туристам екскурсії та дегустації. Мешканцям прихистку Катерина хоче допомогти закріпитись на новому місці — дати можливість роботи та власного житла.
— Мрію зайнятись житловою програмою для переселенців хоча б у невеликих розмірах. Є люди, які готові працювати на фермі.
Ми вирішили найбільш зацікавленим не просто запропонувати робоче місце помічника чи дояра, а дозволити їм стати нашими партнерами.
Ми вирішили найбільш зацікавленим не просто запропонувати робоче місце помічника чи дояра, а дозволити їм стати нашими партнерами.
Тобто виділимо їм землю, вони оформлять чи сімейне фермерське господарство, чи ФОП для перероблювання та стануть членами нашого кооперативу. Щоб вони не бігали й не шукали кращі місця, спробуємо разом побудувати нам будиночки. Планую невеличкі збірно-щитові будинки на дві кімнати, але це уже буде реальний дах над головою, — ділиться планами жінка.
Коштів на масштабні проекти поки обмаль. У найближчих планах прихистку — пережити зиму. Надією для засновників та мешканців став грант від німецької компанії на майже 900 тис. грн, який невдовзі отримають. Тепер у Катерини з’явилася надія, що вона зможе забезпечити людей найбільш необхідним: теплом, світлом, водою та базовими продуктами. Проте допомога мешканцям потрібна постійно.
— Є бажання залучити людей, які хочуть залишитися в селі надовго, і зробити з них фермерів. Я купую літературу, інколи мені присилають безплатну: як розводити курей, що робити зі свинями. Я записую на курси фермерів людей, наші переселенці проходять курси сироварів.
Якщо я бачу у людини бажання, стараюся дати можливість навчитися всього, — зізнається Катерина.
Якщо я бачу у людини бажання, стараюся дати можливість навчитися всього, — зізнається Катерина.
З 2014 року жінка жила у різних куточках України. На питання, чи за цей час знайшла власний дах над головою каже, що наполовину.
— Дах над головою у моєму розумінні — це мій чоловік. Адже дах там, де тебе чекають. Також це мій партнер. Він мене сюди запросив, поділився, і ми вирішили далі працювати разом. Зрештою, я мрію таки збудувати свій реальний дах над головою, — розповідає Катерина.
Підтримати прихисток Дах над головою можна за реквізитами:
ГО Дах над головою
ЄДРПОУ 44760559
Західне ГРУ, МФО 305299
р/р UA273052990000026007021025491
Наші люди — найсильніші. Вони відроджують зруйноване та допомагають іншим. Раніше ми розповідали історію Микити Леуцького, який пройшов пекло Маріуполя та відродив бізнес у Дніпрі.
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