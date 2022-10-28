Розповіді
Ексклюзив

Всесвіт дав мені можливість допомагати: щемлива історія волонтерки, яка опікується тисячами переселенців

Світлана Ковбиця 28 Жовтня 2022, 17:00
Всесвіт дав мені можливість допомагати: щемлива історія волонтерки, яка опікується тисячами переселенців

Ексклюзиви
Вірус папіломи людини - що це, симптоми, лікування, профілактика
Чи є статеве життя з вірусом папіломи людини? Гінекологиня про діагноз ВПЛ та його лікування
ГМО: що це та чи шкідливі ГМО продукти для здоров'я людини
Останнє досягнення людства чи отрута? Чи справді небезпечні ГМО-продукти 
Історія прикордонника Джоі про початок війни, поранення та реабілітацію
Від п’яток до спини весь в осколках — історія прикордонника на псевдо Джоі
Відбудова України
Відбудовувати Україну потрібно вже зараз — що потрібно змінити у містобудуванні та яку роль у цьому відіграють жінки
Дивитись більше

Більше новин
Ситуація в енергетичній системі України: чому важливо економити електрику
40% енергосистеми зруйновано — чому надважливо економити електроенергію щодня
укрзалізниця
Гарні новини від Укрзалізниці: відновлені та оновлені рейси по Україні та за кордон
Манікюр на короткі нігті: ідеї на осінь 2022
Манікюр на короткі нігті: підбірка осінніх кольорів та стильних дизайнів
Гриби
Як зберігати сушені гриби: перевірені методи
Дивитись більше

Матеріали по темі

Ситуація в енергетичній системі України: чому важливо економити електрику
40% енергосистеми зруйновано — чому надважливо економити електроенергію щодня
Григорій Янченко
Показав мені посвідчення ФСБ і пригрозив: як український волонтер Григорій Янченко в окупації допомагав Україні та ЗСУ
Катерина Матвієнко
“Сестричка зрозуміє, що я її захищаю”: історія Кет, яка покинула улюблену роботу й пішла на фронт
Заборона відвідування лісів: в яких областях не можна ходити до лісу та чому
Обереш кошик грибів чи життя? Чому заборонено ходити в ліс під час воєнного стану

Відео
0:02:56
Ситуація в енергетичній системі України: чому важливо економити електрику

40% енергосистеми зруйновано — чому надважливо економити електроенергію щодня
0:04:03
Заборона відвідування лісів: в яких областях не можна ходити до лісу та чому
Обереш кошик грибів чи життя? Чому заборонено ходити в ліс під час воєнного стану
0:00:44
Безпілотник Шарк — технічні характеристики і що відомо
Безжальні й ефективні мисливці: новий український безпілотник Шарк — що відомо
0:08:30
День визволення України від нацистських загарбників: відео-звернення Зеленського від 28.10.2022
День визволення України від нацистів — привітання Зеленського та що це за свято
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Карта бойових дій в Україні 28.10.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 28 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:16
Як взуттєва майстерня з Хмельницького перейшла на пошиття берців
Від весільного взуття до берців — як перепрофілювалось підприємство з Хмельницького
0:03:14
Вадим та Анастасія Дорош — тренування з джиу-джитсу для переселенців
Нам не вистачало України — історія подружжя з Донеччини, яке безплатно тренує переселенців
0:06:02
Мобілізація у Росії
“Баби, рожайтє!”: як проходить мобілізація у Росії та чи допомагають шаманські амулети
0:04:26
Відбудова закладів освіти в Київській області після окупації
Вкрали техніку, а дітям залишили свої пожитки — як під Києвом реанімують ліцей після окупації
Більше відео
Григорій Янченко
Читати далі
Показав мені посвідчення ФСБ і пригрозив: як український волонтер Григорій Янченко в окупації допомагав Україні та ЗСУ

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь