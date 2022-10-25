Чисто, тепло і затишно! Рестораторка переобладнала занедбану школу у шелтер для переселенців

Просторий, сучасний, затишний прихисток для переселенців ще півроку тому був закинутою старою школою у селі Березинка. Після реформи освіти учнів перевели до закладу у сусідньому селі.

Перебудувала приміщення Катерина Терехова, рестораторка з Києва. У Мукачево вона опинилась на початку березня. Одразу ж організувала волонтерський центр із видачі гуманітарної допомоги і знайшла будівлю під майбутній шелтер.

Тут не було опалення, а вбиральні були на дворі. Катерина швидко зібрала гроші по друзях та знайомих, а ще й отримала грант у 28 тисяч доларів.

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Після цього у будівлі поміняли вікна, електродроти, провели каналізацію, зробили душі та туалети. Тепер у кімнатах чисто та просторо. Керамічні обігрівачі та пічки на дровах, на ліжках ортопедичні матраци. У кожного жильця — своя тумба та шафа.

Тут, як вдома, чисто, тепло і затишно. А евакуйовані із гарячих точок дорослі та малі можуть жити і харчуватися у шелтері безкоштовно. Вони мають усе необхідне.

Шелтер розрахований на 57 людей. Прибирають та готують їжу переселенці самі — по черзі. Та нині тут ще є кілька вільних місць.

Допомогу тут також можуть отримати й інші переселенці, які не живуть у шелтері. Майже півтисячі сімей приходять сюди по одяг, взуття та побутову хімію.

Наразі Катерина Терехова на Закарпатті опікується ще трьома прихистками для дітей з інвалідністю. Гроші збирає по всьому світу — підтримують друзі та знайомі.

Повертатися до столиці поки що не хоче. Каже, що Всесвіт дав їй можливість допомагати — вона нею користується. А також сподівається, що її робота стане прикладом і для інших. Адже на Закарпатті чимало таких закинутих будівель, а реанімувати їх дешевше, ніж будувати нове житло для переселенців.

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