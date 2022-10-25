Чисто, тепло и уютно! Ресторатор переоборудовала запущенную школу в шелтер для переселенцев

Просторное, современное, уютное пристанище для переселенцев еще полгода назад было заброшенной старой школой в селе Березинка. После реформы образования учащихся перевели в заведение в соседнем селе.

Перестроила помещение Екатерина Терехова, ресторатор из Киева. В Мукачево она оказалась в начале марта. Сразу организовала волонтерский центр по выдаче гуманитарной помощи и нашла здание под будущий шелтер.

Здесь не было отопления, а туалеты были во дворе. Екатерина быстро собрала деньги по друзьям и знакомым, а еще получила грант в 28 тысяч долларов.

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После этого в здании поменяли окна, электропровода, провели канализацию, сделали души и туалеты. Теперь в комнатах чисто и просторно. Керамические обогреватели и печи на дровах, на кроватях ортопедические матрасы. У каждого жителя — своя тумба и шкаф.

Здесь, как дома, чисто, тепло и уютно. А эвакуированные из горячих точек взрослые и малыши могут жить и питаться в шелтере бесплатно. У них есть все необходимое.

Шелтер рассчитан на 57 человек. Убирают и готовят еду переселенцы сами — по очереди. Но сейчас здесь еще есть несколько свободных мест.

Помощь здесь также могут получить и другие переселенцы, не живущие в шелтере. Почти полтысячи семей приходят сюда за одеждой, обувью и бытовой химией.

Сейчас Екатерина Терехова на Закарпатье занимается еще тремя приютом для детей с инвалидностью. Деньги собирает по всему миру — поддерживают друзья и их знакомые.

Возвращаться в столицу пока не хочет. Говорит, что Вселенная дала ей возможность помогать — она ​​ею пользуется. А также надеется, что ее работа станет примером для других. Ведь в Закарпатье немало таких заброшенных зданий, а реанимировать их дешевле, чем строить новое жилье для переселенцев.

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