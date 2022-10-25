Люди

Чисто, тепло и уютно! Ресторатор переоборудовала запущенную школу в шелтер для переселенцев

Светлана Ковбица 25 октября 2022, 22:00

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Чисто, тепло и уютно! Ресторатор переоборудовала запущенную школу в шелтер для переселенцев
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