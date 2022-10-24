Украинцев расстреливали на площади Свободы! История женщины, которая до последнего выходила на протесты в Херсоне

Украинские люди — несокрушимые, они вызывают гордость, уважение и искреннее восхищение во всем мире, и тысячи мечтают, чтобы в их венах текла хотя бы капля украинской крови.

Мы носим обычную одежду, работаем, любим, смеемся и плачем точно так же, как и все остальные семь миллиардов людей. Однако поступки и сила воли доказывают, что мы — нация героев.

Одной из героинь оккупированного Херсона, которая не боялась выходить на протесты даже тогда, когда по городу ездили вражеские танки, является Виктория.

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Расстрел митингов

Когда в ее родной Херсон вошли вражеские оккупанты, она, ее родственники и другие херсонцы выходили на акции протеста и устраивали митинги в поддержку Украины.

Виктория делится воспоминаниями, что оккупанты были ошарашены протестами. Они ожидали, что их будут встречать с цветами, а люди вышли, кричали, что это Украина.

Наверное, от этой злости россияне начали расстреливать мирных митингующих прямо на улице. Но, в отличие от их сограждан, украинцев так просто не испугать.

Когда на площади Свободы нас расстреливали, мы уходили в другое место. Однако туда тоже подъезжали большие машины, после чего мы разбегались.

С каждым днем ​​жить в оккупированном Херсоне было все страшнее. В магазинах закончились продукты, цены на все взлетели в десятки раз, а после трех часов дня город вымирал.

Как и в других оккупированных городах, по улицам ходили вооруженные люди и выискивали ветеранов АТО, их родственников и забирали в подвал.

Снова увидеть украинский флаг

23 апреля женщина решилась вывезти семью из оккупации. Собрала сыновей, взяла только самое необходимое, и они отправились в путь. Чтобы спастись, семье пришлось проехать через 35 блокпостов.

На некоторых из них сыновей женщины раздевали, смотрели все вещи и документы. Также на мужчин наводили автоматы и проверяли все татуировки, спрашивали, стоят ли они на учете, были ли в военкомате.

Дорога была очень тяжелая, вспоминает Виктория. Шансы выбраться целыми и невредимыми были невелики. Однако они добрались до Одессы, которая их приняла.

Когда семья увидела украинский флаг, была просто счастлива постоять под ним, хотя и оставила в Херсоне все квартиры и вещи.

После освобождения Херсонской области открылось немало зверств, которые совершали оккупанты с мирным населением. Читай, что пережили жители Михайловки в оккупации.

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