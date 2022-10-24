Розповіді

Українців розстрілювали на площі Свободи! Історія жінки, яка до останнього виходила на протести у Херсоні

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 24 Жовтня 2022, 15:00
Херсон історія

Більше новин
Що таке брудна бомба і як росія поширює фейки
Чергова “брудна” брехня від РФ, а не бомба від України — чому Шойгу поширює фейки серед інших країн
Генератор для дому
Якщо будуть перебої з електрикою: як вибрати генератор для дому
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
мамаки і мамади
Мамаки й мамади: чи застосує Україна досвід укриттів Ізраїлю?
Дивитись більше

Матеріали по темі

Що таке брудна бомба і як росія поширює фейки
Чергова “брудна” брехня від РФ, а не бомба від України — чому Шойгу поширює фейки серед інших країн
Генератор для дому
Якщо будуть перебої з електрикою: як вибрати генератор для дому
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
мамаки і мамади
Мамаки й мамади: чи застосує Україна досвід укриттів Ізраїлю?

Відео
Що таке брудна бомба і як росія поширює фейки

Чергова “брудна” брехня від РФ, а не бомба від України — чому Шойгу поширює фейки серед інших країн
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
Ріші Сунак вступив у боротьбу за посаду прем'єр-міністра Великої Британії
Наступний прем’єр Великої Британії? Хто такий Ріші Сунак та як він ставиться до України
0:06:37
Чи виснажить Росія ППО України — як працює логістика
Чи здатна Росія виснажити українську ППО та зупинити контрнаступ — думка експерта
Вісім місяців війни в Україні: хронологія та найважливіші події
Вісім місяців війни: як це було? Хронологія опору, герої війни та події, які неможливо забути
Бої за Бахмут: що вібувається у місті
Бої за Бахмут: місія Росії — захопити місто до кінця жовтня та фальсифікація перемог ворогом
0:04:57
Історія Каті Вінарської, яку росіяни розстріляли двічі
Весь світ має знати, хто такі росіяни. Історія десятирічної Катрусі, яку росіяни двічі розстріляли на очах бабусі та дідуся
0:04:52
Звільнення Хрещенівки Херсонської області — наслідки окупації
Під загрозою смерті все одно допомагали ЗСУ — історія про біль окупації та катувань після звільнення села на Херсонщині
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 24 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:48
Як Росія відправляє на фронт новомобілізованих росіян
Голі, босі та навіть без їжі — як насправді Росія відправляє на фронт новомобілізованих солдатів
Більше відео
Ілля Самойленко
Читати далі
Лють та ненависть до Росії — це правильна емоція: Гендальф про оборону Азовсталі й трансформацію України

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь