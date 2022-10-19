Тримали в підвалах і змушували голосувати: що пережили люди під час окупації Михайлівки

Покинуті тіла мертвих росіян та спалена техніка — просто на узбіччях.

Так виглядає в’їзд у щойно звільнену Михайлівку на Херсонщині.

Тут уперто не погоджувалися голосувати за створення так званої ХНР.

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Що в бюлетенях було? За “ХНР” чи проти. Усі проголосували проти, тихенько поставили галочку, щоб не бачили, та поклали в ящик, — розповідає житель села Михайлівка Василь.

І ось після піврічної окупації на сільському майдані знову замайорів український прапор.

Історії людей, які весь цей час не виїжджали із села, подекуди моторошні, але зі щасливим фіналом розкаже Христина Венгеляускайте.

Тисячі людей лишилися без світла та води. Що відомо про обстріл Дніпра 18 жовтня, читай у нашому матеріалі.