Тисячі людей лишилися без світла та води — що відомо про обстріл Дніпра 18 жовтня

Росія продовжує доводити світу, що вона — держава-терорист. Щодня вона обстрілює українські міста, залишаючи людей без світла та води. Окупанти навмисне цілять по об’єктах критичної та енергетичної інфраструктури.

Сьогодні, 18 жовтня, російські військові влучили двома ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури Дніпра. На місці зайнялася сильна пожежа.

Вибухи у Дніпрі підтвердив також голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він повідомив, що без електроенергії лишилися окремі райони — Синельникове та Васильківка. Знеструмлена одна з помпових станцій Дніпроводоканалу. Тому на лівому березі міста Дніпра зараз перебої з водою.

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Усі служби стануть до роботи, тільки-но мине небезпека нових атак. Нам допоможе лише економне споживання. Заощаджуємо електрику всюди, де можливо. Зараз це надважливо, — закликав Резніченко.

За його словами, вночі в області було кілька ворожих атак, під час однієї збили дрон-камікадзе. Окупанти били Градами та важкою артилерією по Мирівській і Покровській громадах.

Пошкоджені агропідприємство та лінії електропередач. У селі Вищетарасівка майже 1000 родин лишилася без світла. У населених пунктах немає зв’язку, окупанти пошкодили вежу. Аварійні бригади стануть до роботи, щойно мине загроза обстрілів.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко також підтвердив перебої з електро- та водопостачанням у Дніпрі.

ЗСУ продовжують робити все, що в їхніх силах, щоб повернути захоплені території. Раніше ми розповідали, як виглядає деокупована Миролюбівка на Херсонщині.

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