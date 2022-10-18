Україна

Тисячі людей лишилися без світла та води — що відомо про обстріл Дніпра 18 жовтня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Жовтня 2022, 09:50
Вибухи у Дніпрі сьогодні, 18 жовтня: місто без світла та води

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