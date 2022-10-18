Украина

Тысячи людей остались без света и воды — что известно про обстрел Днепра 18 октября

Богдана Макалюк, редактор сайта 18 октября 2022, 09:50
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Актуальная карта боевых действий в Украине 18 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
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