Тысячи людей остались без света и воды — что известно про обстрел Днепра 18 октября

Россия продолжает доказывать миру, что она государство-террорист. Каждый день она обстреливает украинские города, оставляя людей без света и воды. Оккупанты намеренно целят по объектам критической и энергетической инфраструктуры.

Сегодня, 18 октября, российские военные попали двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры Днепра. На месте загорелся сильный пожар.

Взрывы в Днепре подтвердил и глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он сообщил, что без электроэнергии остались отдельные районы — Синельниково и Васильковка. Обесточена одна из насосных станций Днепроводоканала. Потому на левом берегу города Днепра сейчас перебои с водой.

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Все службы приступят к работе, как только минует опасность новых атак. Нам поможет только экономное потребление. Экономим электричество повсюду, где возможно. Сейчас это очень важно, — призвал Резниченко.

По его словам, ночью в области было несколько вражеских атак, во время одной из них сбили дрон-камикадзе. Оккупанты били Градами и тяжелой артиллерией по Мировской и Покровской общинах.

Повреждены агропредприятие и линии электропередач. В селе Высшетарасовка почти 1000 семей осталось без света. В населенных пунктах нет связи, оккупанты повредили башню. Аварийные бригады приступят к работе, как только минует угроза обстрелов.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко также подтвердил перебои с электро- и водоснабжением в Днепре.

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