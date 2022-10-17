Взрывы в Киеве: столицу обстреляли из дронов-камикадзе — подробности

Утром понедельника, 17 октября, раздавались сильные взрывы в Киеве. Об этом сообщали жители столицы. Впоследствии местные власти подтвердили обстрел Киева. Читай, что о нем известно, дальше.

Киев: взрывы сегодня

По словам городского головы Виталия Кличко, произошло несколько взрывов в Шевченковском районе Киева. Это центр столицы.

Впоследствии выяснилось, что Киев обстреляли из дронов. Из-за прилетов в столице возник пожар в нежилом здании, однако в результате взрывов повреждены также жилые дома.

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Информация о пострадавших в Киеве уточняется.

Обстрел Киева уже прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он подтвердил, что россияне атаковали столицу дронами-камикадзе Shahed-136.

Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию, — убежден Ермак.

При этом он подчеркнул, что Украина нуждается в скорейших поставках систем ПВО.

Взрывы в Киеве: видео

Новые взрывы в Киеве

Около восьми утра в соцсетях киевляне сообщали про новые взрывы в Киеве.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что враг продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры. Снова два взрыва прогремели в Шевченковском районе Киева.

Из-за прилетов частично заблокирован для движения центр города. Городские власти просят не выезжать в центр Киева без острой необходимости.

Все учебные заведения столицы перешли на дистанционный режим работы, поскольку воздушную тревогу объявили до начала учебного процесса.

Обновление. По состоянию на 10:00 подтверждены четыре прилета в Киеве и попадание по жилому дому в Шевченковском районе.

Россияне проигрывают на поле боя, поэтому цинично обстреливают Украину ракетами. Ранее мы рассказывали о ситуации в Николаеве, как местные приходят в себя после обстрелов.

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