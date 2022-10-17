Украина

Взрывы в Киеве: столицу обстреляли из дронов-камикадзе — подробности

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 17 октября 2022, 08:01
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