Сотни жилых многоэтажек разрушены! В Николаеве показывают последствия российских обстрелов

Около 800 жилых многоэтажек повреждены, с десяток не подлежит восстановлению. Такие данные по разрушениям в Николаеве предоставляет городской голова Александр Сенкевич.

Сумма ущерба, нанесенного городу в результате атак россиян, приближается к миллиарду гривен. Одна из таких многоэтажек уже трижды страдала от мощных взрывов.

И каждый раз, когда жители наводили порядок, снова прилетала ракета. Однако руки все равно не опускают. Заделывают воронки во дворе и засаживают все вокруг цветами.

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Татьяна показывает изуродованную стену дома, где проживает уже около 30 лет. Эта многоэтажка в центре города уже трижды попадала под вражеские обстрелы.

Первый раз наше здание пострадало, когда разбомбили администрацию. А второй раз — кассетная бомба прилетела, — делится жительница Николаева.

В третий раз от мощного взрыва дом дрогнул ночью несколько недель назад.

Женщина переживает, как будет зимовать их дом. В своих квартирах осталась половина жителей. Но подадут тепло к этой многоэтажке только при условии, что коммунальщики успеют починить все поврежденные окна.

Несмотря на это, покидать свои квартиры люди не планируют. Они поддерживают друг друга и прячутся от почти ежедневных обстрелов в укрытии, которое сами и обустроили.

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