Украина

Сотни жилых многоэтажек разрушены! В Николаеве показывают последствия российских обстрелов

Луиза Еремина 15 октября 2022, 13:00

Больше видео
Сотни жилых многоэтажек разрушены! В Николаеве показывают последствия российских обстрелов
Ракетный удар по Киевской области, есть повреждения критической инфраструктуры. Что известно на данный момент
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 15 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:09
Перехоплені розмови росіян від ГУР: окупанти розповідають про нервові зриви
Сражаются с призраками и удивляются мастерству ВСУ — оккупант о событиях на фронте
0:03:08
Жителі Великої Олександрівки про російську окупацію
Им теперь нечего терять — жители села в Херсонской области рассказали о последствиях российской оккупации
Смотреть больше

Последние видео
0:03:32
Ситуація в Миколаєві 15.10.2022 - місцеві оговтуються після обстрілів

Сотни жилых многоэтажек разрушены! В Николаеве показывают последствия российских обстрелов
Сотни жилых многоэтажек разрушены! В Николаеве показывают последствия российских обстрелов
Ракетный удар по Киевской области, есть повреждения критической инфраструктуры. Что известно на данный момент
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 15 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:09
Перехоплені розмови росіян від ГУР: окупанти розповідають про нервові зриви
Сражаются с призраками и удивляются мастерству ВСУ — оккупант о событиях на фронте
0:03:24
Українці масово повертаються додому — скільки їх?
Россиянам нас не запугать! Украинцы массово возвращаются домой — почему?
0:03:08
Жителі Великої Олександрівки про російську окупацію
Им теперь нечего терять — жители села в Херсонской области рассказали о последствиях российской оккупации
0:13:50
Пташка
Это не война, а геноцид украинского народа: “Пташка” о том, что пережила в Мариуполе
0:10:49
Володимир Зеленський – привітання з 14 жовтня
Вы — самое дорогое, что у нас есть: поздравление Зеленского с Днем защитников и защитниц Украины
Сотни жилых многоэтажек разрушены! В Николаеве показывают последствия российских обстрелов
Никто и ничто не остановит нас! Главнокомандующий ВСУ Залужный поздравил с Днем защитников и защитниц
Карта бойових дій в Україні 14.10.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 14 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Больше видео
Сотни жилых многоэтажек разрушены! В Николаеве показывают последствия российских обстрелов
Читать дальше
Ракетный удар по Киевской области, есть повреждения критической инфраструктуры. Что известно на данный момент

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь