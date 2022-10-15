Сотні житлових багатоповерхівок зруйновано! У Миколаєві показують наслідки російських обстрілів

Майже 800 житлових багатоповерхівок пошкоджені, з десяток не підлягає відновленню. Такі дані щодо руйнувань у Миколаєві надає міський голова Олександр Сєнкевич.

Сума збитків, завданих місту внаслідок атак росіян, наближається до мільярда гривень. Одна з таких багатоповерхівок уже тричі потерпала від потужних вибухів.

І щоразу, як мешканці наводили лад, знову прилітала ракета. Утім, рук усе одно не опускають. Латають вирви на подвір’ї та засаджують все навколо квітами.

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Пані Тетяна показує понівечену стіну будинку, де мешкає вже зо 30 років. Ця багатоповерхівка у самісінькому центрі міста вже тричі потрапляла під ворожі обстріли.

Перший раз наш будинок постраждав, коли розбомбили адміністрацію. А другий раз — касетна бомба прилетіла, — ділиться мешканка Миколаєва.

Утретє від потужного вибуху будинок здригнувся вночі кілька тижнів тому.

Жінка переймається, як зимуватиме їхній будинок. У своїх квартирах залишилась половина мешканців. Та подадуть тепло до цієї багатоповерхівки лише за умови, що комунальники встигнуть полагодити всі пошкоджені вікна.

Попри це полишати свої квартири люди не планують. Вони підтримують одне одного та ховаються від майже щоденних обстрілів в укритті, яке ж самі й облаштували.

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