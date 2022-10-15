Україна

Сотні житлових багатоповерхівок зруйновано! У Миколаєві показують наслідки російських обстрілів

Луїза Єрьоміна 15 Жовтня 2022, 13:00

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