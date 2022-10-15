Ракетний удар по Київщині. Розповідаємо, що відомо на цю мить

Цей суботній ранок знов був неспокійним для українців.

Під час повітряної тривоги вранці 15 жовтня росіяни вдарили ракетами по Київщині. Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо без жертв, — написав він.

Також Кулеба закликав людей залишатися в укриттях до відбою тривоги, не фіксувати місце влучання та не викладайте фото й відео до мереж.

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