Ракетный удар по Киевской области. Рассказываем, что известно на этот момент

Это субботнее утро снова было беспокойным для украинцев.

Во время воздушной тревоги утром 15 октября россияне ударили ракетами по Киевской области. Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.

Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв, — написал он.

Также Кулеба призвал людей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, не фиксировать место попадания и не выкладывайте фото и видео в сеть.

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