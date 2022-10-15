Украина

Ракетный удар по Киевской области. Рассказываем, что известно на этот момент

Виктория Мельник, редактор сайта 15 октября 2022, 08:36
Ракетный удар по Киевской области. Рассказываем, что известно на этот момент

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