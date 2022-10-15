Актуальна карта бойових дій в Україні 15 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Пам’ятаєш, як ранок починався з кави, а єдиний звук, який дратував, то був будильник? Тепер наше життя кардинально змінилось, і замість філіжанки запашного напою ми шукаємо карту бойових дій під сиренами.

Хтось скаже, що ми й самі змінились, але найімовірніше — просто віднайшли у своїй душі те, що завжди там було — сміливість бути собою та любити свою країну.

Незмінною тепер залишається наша боротьба. А кожен крок на шляху до перемоги фіксує Генштаб ЗСУ, який щоденно публікує інформацію про небезпечні напрямки та місця, де точаться запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує ситуацію в країні-агресорці:

Публічні повідомлення про перші загибелі погано підготовлених мобілізованих російських військовослужбовців в Україні викликали нову критику російського військового командування.

Експерти запевняють, що Кремль завдав чергових ударів по Україні з метою тимчасового заспокоєння націоналістичних спільнот та уникнення постійних мобілізаційних проблем. Проте нова критика мілблогерами мобілізації знову показує, наскільки ефемерними є успіхи Кремля.

Крім того, дедалі погіршений моральний дух, дисципліна та боєздатність російських військ у зонах бойових дій в Україні можуть призвести до тимчасового припинення наступальних операцій на обмежених територіях.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 жовтня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах нашої країни. Протягом доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни населених пунктів Костянтинівка, Чумаки, Лебединське, Запоріжжя, Давидів Брід, Мирне та Очаків.

Для своїх злочинів противник використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва.

Загалом, за минулу добу, окупанти завдали три ракетні та десять авіаційних ударів, здійснили до десяти обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Також противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку — з мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Українське та Атинське Сумської області;

на Слобожанському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Зелене, Стариця, Дворічна та Гряниківка ;

на Краматорському напрямку — з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Першотравневе, Надія, Новоєгорівка, Ольгівка, Греківка, Ямполівка, Терни, Зарічне, Торське ;

на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах понад п’ятнадцяти населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Григорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Опитне, Іванград ;

на Авдіївському напрямку — з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Невельське та Мар’їнка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не вів та продовжує облаштовувати позиції для оборони. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад 20 районів населених пунктів. Серед них — Новосілка, Времівка, Новопіль, Нескучне, Золота Нива, Вугледар, Кам’янське та Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення значної кількості особового складу противника за попередні дні. Так, в результаті ефективних дій Сил оборони України в районах населених пунктів Хлібодарівка Донецької області, Токмак Запорізької області та Токарівка Херсонської області, окупанти втратили до 150 осіб загиблими та близько 100 — пораненими.

Також знищено три комплекси С-300 та до десять одиниць іншого озброєння та військової техніки.

Протягом поточної доби авіація Сил оборони України завдала 13 ударів. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також одного зенітного ракетного комплексу противника.

Українські ракетні війська та артилерія уразили три пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та три склади боєприпасів.

Обстріли України та ядерний шантаж — це істеричні дії Путіна, що загнаний в кут. Так про нинішню та майбутню стратегію агресора розповів політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному інтерв’ю для Вікон.

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