Актуальная карта боевых действий в Украине 15 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Помнишь, как утро начиналось с кофе, а единственным раздражавшим звуком был будильник? Теперь наша жизнь кардинально изменилась, и вместо чашки душистого напитка мы ищем карту боевых действий под сиренами.
Кто-то скажет, что мы и сами изменились, но, вероятнее всего, просто нашли в своей душе то, что всегда там было — смелость быть собой и любить свою страну.
Неизменной сейчас остается и наша борьба. А каждый шаг на пути к победе фиксирует Генштаб ВСУ, который ежедневно публикует информацию об опасных направлениях и местах, где ведутся ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует ситуацию в стране-агрессорке:
Публичные сообщения о первых гибелях плохо подготовленных мобилизованных российских военнослужащих в Украине вызвали новую критику российского военного командования.
Публичные сообщения о первых гибелях плохо подготовленных мобилизованных российских военнослужащих в Украине вызвали новую критику российского военного командования.
Эксперты уверяют, что Кремль нанес очередные удары по Украине с целью временного успокоения националистических сообществ и избегания постоянных мобилизационных проблем. Однако новая критика милблогерами мобилизации вновь показывает, насколько эфемерны успехи Кремля.
Кроме того, ухудшающийся моральный дух, дисциплина и боеспособность российских войск в зонах боевых действий в Украине могут привести к временному прекращению наступательных операций на ограниченных территориях.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что агрессор продолжает сосредотачиваться на попытках реализации своих планов по выходу на административную границу Донецкой области, а также удержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.
Враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам нашей страны. В течение суток пострадала инфраструктура и мирные граждане населенных пунктов Константиновка, Чумаки, Лебединское, Запорожье, Давидов Брод, Мирное и Очаков.
Для своих преступлений противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства.
Всего за минувшие сутки оккупанты нанесли три ракетных и десять авиационных ударов, совершили до десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Всего за минувшие сутки оккупанты нанесли три ракетных и десять авиационных ударов, совершили до десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
Также противник совершал обстрелы:
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает обустраивать позиции для обороны. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 20 районов населенных пунктов. Среди них — Новоселка, Времовка, Новополь, Нескучное, Золотая Нива, Угледар, Каменское и Белогорье.
На Южнобужском направлении огневое поражения претерпели районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
По уточненной информации, подтверждено уничтожение большого количества личного состава противника за предыдущие дни. Так, в результате эффективных действий Сил обороны Украины в районах населенных пунктов Хлебодаровка Донецкой области, Токмак Запорожской области и Токаревка Херсонской области, оккупанты потеряли до 150 человек погибшими и около 100 ранеными.
Также уничтожены три комплекса С-300 и десять единиц другого вооружения и военной техники.
В течение текущих суток авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также одного зенитного ракетного комплекса противника.
В течение текущих суток авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также одного зенитного ракетного комплекса противника.
Украинские ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и три склада боеприпасов.
Обстрелы Украины и ядерный шантаж — истерические действия Путина, загнанный в угол. Так, о нынешней и будущей стратегии агрессора рассказал политолог Владимир Фесенко в эксклюзивном интервью для Вікон.
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