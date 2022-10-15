Актуальная карта боевых действий в Украине 15 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Помнишь, как утро начиналось с кофе, а единственным раздражавшим звуком был будильник? Теперь наша жизнь кардинально изменилась, и вместо чашки душистого напитка мы ищем карту боевых действий под сиренами.

Кто-то скажет, что мы и сами изменились, но, вероятнее всего, просто нашли в своей душе то, что всегда там было — смелость быть собой и любить свою страну.

Неизменной сейчас остается и наша борьба. А каждый шаг на пути к победе фиксирует Генштаб ВСУ, который ежедневно публикует информацию об опасных направлениях и местах, где ведутся ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует ситуацию в стране-агрессорке:

Публичные сообщения о первых гибелях плохо подготовленных мобилизованных российских военнослужащих в Украине вызвали новую критику российского военного командования.

Эксперты уверяют, что Кремль нанес очередные удары по Украине с целью временного успокоения националистических сообществ и избегания постоянных мобилизационных проблем. Однако новая критика милблогерами мобилизации вновь показывает, насколько эфемерны успехи Кремля.

Кроме того, ухудшающийся моральный дух, дисциплина и боеспособность российских войск в зонах боевых действий в Украине могут привести к временному прекращению наступательных операций на ограниченных территориях.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 15 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что агрессор продолжает сосредотачиваться на попытках реализации своих планов по выходу на административную границу Донецкой области, а также удержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам нашей страны. В течение суток пострадала инфраструктура и мирные граждане населенных пунктов Константиновка, Чумаки, Лебединское, Запорожье, Давидов Брод, Мирное и Очаков.

Для своих преступлений противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства.

Всего за минувшие сутки оккупанты нанесли три ракетных и десять авиационных ударов, совершили до десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Также противник совершал обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское и Атинское Сумской области;

направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сумской области; на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Огурцово, Волчанск, Зеленое, Старица, Двуречная и Гряниковка ;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Краматорском направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Первомайское, Надия, Новоегоровка, Ольговка, Грековка, Ямполевка, Терны, Заречное, Торское ;

направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов ; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более 15 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. В частности, Северск, Белогоровка, Григоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Опытное, Иванград ;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более 15 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. В частности, ; на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Невельское и Марьинка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает обустраивать позиции для обороны. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 20 районов населенных пунктов. Среди них — Новоселка, Времовка, Новополь, Нескучное, Золотая Нива, Угледар, Каменское и Белогорье.

На Южнобужском направлении огневое поражения претерпели районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

По уточненной информации, подтверждено уничтожение большого количества личного состава противника за предыдущие дни. Так, в результате эффективных действий Сил обороны Украины в районах населенных пунктов Хлебодаровка Донецкой области, Токмак Запорожской области и Токаревка Херсонской области, оккупанты потеряли до 150 человек погибшими и около 100 ранеными.

Также уничтожены три комплекса С-300 и десять единиц другого вооружения и военной техники.

В течение текущих суток авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также одного зенитного ракетного комплекса противника.

Украинские ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и три склада боеприпасов.

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