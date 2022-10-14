Їм тепер нічого втрачати — жителі села на Херсонщині розповіли про наслідки російської окупації

Селище міського типу Велика Олександрівка на Херсонщині поступово повертається до нормального життя після того, як його звільнили ЗСУ понад тиждень тому.

Тетяна Пацюк стоїть біля своєї зруйнованої хати, в якій прожила понад 30 років. Під час обстрілу у серпні їй врятували життя дві стіни у вітальні.

Втратити все у 72

Місцеві розповідають, як це, коли раптово втрачаєш усе, що мав.

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Жах. Місяць плакала і досі не відійду. Втратити все в 72 роки. Залишилася без нічого, — розповідає жителька Великої Олександрівки Тетяна Пацюк.

Після “русского міра” аналогічне становище у багатьох жителів Великої Олександрівки на Херсонщині.

Зруйнований міст через річку Інгулець, на землі розкидані боєприпаси. Усюди перекинуті та потрощені автівки, залишки російської бронетехніки.

На нашій вулиці немає жодного будинку, який не постраждав. Жодного дня не було спокійного. І ховалися, і город саджали у перервах, — додає пані Тетяна.

Під час окупації не працювала жодна крамниця. Росіяни били, вбивали та обкрадали місцеве населення. Людям заборонили виїжджати на підконтрольні Україні території.

Ті, ж кому вдалося втекти в березні, порівнювали Велику Олександрівку з Бучею. Казали, що росіяни прикривалися мирними людьми, як живим щитом.

Уламки летіли в будинки і розносили їх ущент, — каже місцевий посадовець Олександр Солтан.

Він розповів, що окупанти надягли йому мішок голову і відвели у свій штаб. Відпустили лише тоді, коли зрозуміли, що в нього немає інформації про розташування українських військ.

Звільнені ЗСУ міста повертаються до життя

Зараз Велика Олександрівка під контролем ЗСУ, але місцеві не розслабляються, бо війна ще не закінчилась.

Уже понад тиждень, як ЗСУ звільнили Велику Олександрівку. Місцеві зустрічали українських воїнів зі сльозами та обіймами. Майже сім місяців російської окупації згадують, як суцільний жах.

Відчуваєш себе невільно. Ходиш і озираєшся, ще й зір не дуже. Намагаєшся на них не дивитись, бо що в них у голові — незрозуміло, — розповідає про життя в російській окупації місцевий житель Олександр Михальченко.

За словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ наразі звільнили 75 населених пунктів на Херсонщині.

Там уже з’являються перші ознаки довоєнного життя. Укрпошта починає доставляти пенсії літнім людям, відновлюють свою роботу і мобільні поштові відділення.

ЗСУ продовжують звільняти українські території від окупантів. У День захисників і захисниць головнокомандувач Залужний привітав українців зі святом.

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