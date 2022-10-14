Ніхто і ніщо не зупинить нас! Головнокомандувач ЗСУ Залужний привітав із Днем захисників і захисниць

Україна впевнено долає Російську Федерацію — і морально, і на полі бою. Це стає можливим завдяки неймовірним хлопцям і дівчатам, які роблять усе заради нашої спільної перемоги.

14 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українців із цим святом.

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“Зима 22-го — вже частина світової історії. Ми витримали потужний ворожий удар. Показали, що значить бути українцем, мати сміливість боротися за свою свободу”, — йдеться у його зверненні.

У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми тримались за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії.

“А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас. Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас. Вітаю зі святом і дякую за службу! Разом до перемоги! Слава Україні!” — написав Залужний.

Фото: Валерій Залужний

День захисників та захисниць України нагадує кожному з нас про важливість подяки нашим військовим за мільйони врятованих життів та можливість прокидатись у своєму ліжку. А що зараз відбувається на фронті, дивись на карті бойових дій.