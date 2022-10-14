Актуальна карта бойових дій в Україні 14 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

14 жовтня — особлива для українців дата. День захисників та захисниць України нагадує кожному з нас про важливість подяки нашим військовим за мільйони врятованих життів та можливість прокидатись у своєму ліжку.

Країна захоплюється та поважає своїх героїв. Але ще точно не час розслаблятись та святкувати.

Тож дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Росія активізує зусилля зі створення інформаційних умов для неправдивого зображення України як терористичної держави, щоб відвернути увагу від себе.

Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують контрнаступальні дії на Сватове та Кремінну. Російські війська обороняються в цьому районі.

Також ЗСУ здійснюють наземні атаки на північному заході Херсонської області.

Російські війська ведуть наземні удари в районі Бахмута та Авдіївки та, ймовірно, зміцнюють лінію фронту на заході Запорізької області.

Загарбники, як і раніше, мають проблеми з оснащенням своїх солдатів основним особистим спорядженням.

Посадовці окупаційної адміністрації продовжують застосовувати заходи примусу до жителів тимчасово захоплених Росією територій.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 14 жовтня 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог продовжує уражати критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти України.

Зокрема постраждали об’єкти та мирні громадяни населених пунктів Наливайківка Київської області, Миколаїв та Нікополь.

Загалом за поточну добу окупанти завдали:

один ракетний удар;

15 авіаційних ударів;

22 обстріли з РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Є загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Атинське та Велика Рибиця;

напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Атинське та Велика Рибиця; на Слобожанському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гряниківка, Гатище та Стрілеча;

напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гряниківка, Гатище та Стрілеча; на Краматорському напрямку — з танків та артилерії різних типів, вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема в районах населених пунктів Білогорівка, Терни та Ямполівка;

напрямку — з танків та артилерії різних типів, вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема в районах населених пунктів Білогорівка, Терни та Ямполівка; на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Іванград та Яковлівка;

напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Іванград та Яковлівка; на Авдіївському напрямку — з танків та різнокаліберної артилерії, в районах Мар’їнки, Невельського, Первомайського та Золотої Ниви;

напрямку — з танків та різнокаліберної артилерії, в районах Мар’їнки, Невельського, Первомайського та Золотої Ниви; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — обстрілів зазнали населені пункти Степногірськ, Оріхів та Комишуваха;

та напрямках — обстрілів зазнали населені пункти Степногірськ, Оріхів та Комишуваха; на Південнобузькому напрямку — обстріляли з реактивних систем залпового вогню Нікополь.

Росіяни продовжують вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій. Лише з початку жовтня з Херсону вивезено близько 170 дітей.

Водночас ворог щоденно зазнає втрат. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 19 ударів. Підтверджено ураження більш як 13 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також шести зенітних ракетних комплексів росіян.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили вісім БпЛА, шість з яких Shahed -136.

Ракетні війська та артилерія за поточну добу уразили:

два пункти управління;

три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки;

два склади боєприпасів.

Також підтверджено вогневе ураження 12 жовтня двох ворожих військових об’єктів в районі населеного пункту Бурчак Запорізької області.

Україною поширилась ще одна гарна новина — напередодні відбувся черговий обмін полоненими. 20 наших військових повернулись додому до своїх родин саме перед Днем захисників та захисниць України.

Читай про це детальніше.

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