Актуальная карта боевых действий в Украине 14 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

14 октября — особенная для украинцев дата. День защитников и защитниц Украины напоминает каждому из нас о важности благодарности нашим военным за миллионы спасенных жизней и возможность просыпаться в своей постели.

Страна восхищается и уважает своих героев. Но еще точно не время расслабляться и праздновать.

Поэтому прислушайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 октября 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Россия активизирует усилия по созданию информационных условий для ложного изображения Украины как террористического государства, чтобы отвлечь внимание от себя.

Российские источники утверждают, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия на Сватово и Кременную. Российские войска обороняются в этом районе.

Также ВСУ совершают наземные атаки на северо-западе Херсонской области.

Российские войска ведут наземные удары в районе Бахмута и Авдеевки и предположительно укрепляют линию фронта на западе Запорожской области.

Захватчики по-прежнему испытывают проблемы с оснащением своих солдат основным личным снаряжением.

Чиновники оккупационной администрации продолжают применять меры принуждения к жителям временно захваченных Россией территорий.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 14 октября 2022 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг продолжает поражать критическую инфраструктуру и гражданские объекты Украины.

В частности, пострадали объекты и мирные граждане населенных пунктов Наливайковка Киевской области, Николаев и Никополь.

В целом за текущие сутки оккупанты нанесли:

один ракетный удар;

15 авиационных ударов;

22 обстрела из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Есть угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Атинское и Большая Рыбица;

направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Атинское и Большая Рыбица; на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гряниковка, Гатище и Стрелка;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гряниковка, Гатище и Стрелка; на Краматорском направлении — из танков и артиллерии разных типов, вдоль всей линии столкновения, в частности в районах населенных пунктов Белогоровка, Терны и Ямполевка;

направлении — из танков и артиллерии разных типов, вдоль всей линии столкновения, в частности в районах населенных пунктов Белогоровка, Терны и Ямполевка; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Иванград и Яковлевка;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Иванград и Яковлевка; на Авдеевском направлении –—из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Марьинки, Невельского, Первомайского и Золотой Нивы;

направлении –—из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Марьинки, Невельского, Первомайского и Золотой Нивы; на Новопавловском и Запорожском направлениях — обстрелам подверглись населенные пункты Степногорск, Орехов и Камышеваха;

и направлениях — обстрелам подверглись населенные пункты Степногорск, Орехов и Камышеваха; на Южнобужском направлении — обстреляли из реактивных систем залпового огня Никополь.

Россияне продолжают вывозить украинских детей со временно оккупированных территорий. Только с начала октября из Херсона вывезено около 170 детей.

В то же время враг ежедневно несет потери. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение более 13 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов россиян.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили восемь БПЛА, шесть из которых Shahed –136.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили:

два пункта управления;

три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники;

два склада боеприпасов.

Также подтверждено огневое поражение 12 октября двух вражеских военных объектов в районе населённого пункта Бурчак Запорожской области.

По Украине распространилась еще одна хорошая новость — накануне состоялся очередной обмен пленными. 20 наших военных вернулись домой в свои семьи именно перед Днем защитников и защитниц Украины.

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