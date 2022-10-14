Ви — найдорожче, що в нас є: привітання Зеленського з Днем захисників і захисниць України

Українські військові — незламні, мужні, сильні. Це відважні воїни, які за плечима мають усю країну та мільйони людей.

Завдяки своїм героям ми можемо жити в тилу, радіти сімейним моментам та працювати на спільну перемогу.

У День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський привітав усіх військових з їхнім професійним святом.

Зараз також дивляться

Привітання Володимира Зеленського з 14 жовтня

14 жовтня ми відзначаємо День захисників і захисниць України. Це день тих, хто бореться. Це день того, за що ми боремось. Це день того, яку перемогу ми здобудемо.

14 жовтня ми дякуємо. Дякуємо всім, хто бився за Україну в минулому, та всім, хто б’ється за неї тепер. Усім, хто перемагав тоді, і всім, хто неодмінно переможе зараз.

Переможе так, що це увінчає успіхом боротьбу нашого народу. Народу, який хотів найбільше одного — волі для себе і для своїх дітей, — сказав Зеленський.

Він нагадав, що в історії України були різні періоди та загрози. Але наша держава вистояла саме завдяки своїм захисникам і захисницям. А також завдяки народу, який б’ється за право на життя.

Ми бились за Київську Русь. За Січ. У часи національно-визвольних змагань. Проти нацистської окупації. І проти рашистів.

Цей нинішній ворог об’єднує, здається, всіх ворогів нашої державності, які були. І перемогою над цим ворогом ми відповімо всім ворогам, які посягали на Україну. На тих, хто жив, хто живе і хто житиме на нашій землі.

Це буде перемога всього нашого народу. Це буде перемога Збройних сил України. Наших сухопутних військ, піхоти, танкістів, ракетних військ і артилерії.

Це буде перемога наших повітряних сил, наших зенітників, наших операторів дронів. Це буде перемога наших Військово-морських сил, наших морських піхотинців, наших Десантно-штурмових військ, нашої розвідки, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України.

Це буде перемога прикордонників, Національної гвардії, Національної поліції, тероборони, зв’язківців. Це буде перемога кожного і кожної, хто не залишить і сліду на українській землі від тієї армії, що хизувалася, нібито вона — друга на планеті, — зазначив президент.

Він також нагадав, що перемога України буде перемогою й тих героїв, які зараз у російському полоні. Їм найскладніше залишитись українцями та зберегти українське, коли вони — серед убивць.

Але Україна пам’ятає кожного захисника та захисницю й робить усе, щоб повернути кожного нашого героя.

Ви — найдорожче, що в нас є. Кожен і кожна. Проти вас — рашистські танки, “зеки” та найманці. Мародери, ґвалтівники й ті, хто збожеволів від пропаганди. Тисячі людей, чиє життя нічого не варте для їхньої держави.

За тобою ж, Український Воїне, мільйони людей, які точно знають, заради чого живуть. З тобою, Воїне, в окопі — вся наша держава, все, що в нас є і таке дороге для нас.

З тобою — майбутнє дітей. Золото перемог наших спортсменів. Наша поезія, мистецтво і наука.

Поруч із тобою наша Сотня небесна. І повага наша, наша віра й наша любов. Бо держава наша — то є матір для всіх захисників та захисниць.

Я знаю, що тобі дуже важко. Я знаю, як на тебе тисне цей ворог. Я знаю, що вони роблять. Але я знаю, що ти міцний. І ми зробимо все, щоб ти був ще міцнішим, — сказав Зеленський.

Пропонуємо тобі подякувати всім військовим за оборону нашої держави. Читай привітання з Днем захисників та захисниць України у віршах та картинках.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!