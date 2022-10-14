Україна

Ви — найдорожче, що в нас є: привітання Зеленського з Днем захисників і захисниць України

Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Жовтня 2022, 09:43

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