Вы — самое дорогое, что у нас есть: поздравление Зеленского с Днем защитников и защитниц Украины

Украинские военные — несокрушимые, мужественные, сильные. Это отважные воины, за плечами которых вся страна и миллионы людей.

Благодаря своим героям мы можем жить в тылу, радоваться семейным моментам и работать на общую победу.

В День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский поздравил всех военных с их профессиональным праздником.

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Поздравление Владимира Зеленского с 14 октября

14 октября мы отмечаем День защитников и защитниц Украины. Это день тех, кто борется. Это день того, за что мы боремся. Это день того, какой победы мы добьемся.

14 октября мы благодарим. Спасибо всем, кто сражался за Украину в прошлом, и всем, кто сражается за нее теперь. Всем, кто побеждал тогда, и всем, кто непременно победит сейчас.

Победит так, что это увенчает успехом борьбу нашего народа. Народа, который хотел больше всего одного — свободы для себя и для своих детей, — сказал Зеленский.

Он напомнил, что в истории Украины были разные периоды и угрозы. Но наше государство выстояло именно благодаря своим защитникам и защитницам. А также благодаря народу, который борется за право на жизнь.

Мы сражались за Киевскую Русь. За Сечь. Во времена национально-освободительной борьбы. Против нацистской оккупации. И против рашистов.

Этот нынешний враг объединяет, кажется, всех врагов нашей государственности, которые были. И победой над этим врагом мы ответим всем врагам, посягающим на Украину. На тех, кто жил, кто живет и кто будет жить на нашей земле.

Это будет победа всего нашего народа. Это будет победа Вооруженных сил Украины. Наших сухопутных войск, пехоты, танкистов, ракетных войск и артиллерии.

Это будет победа наших воздушных сил, наших зенитчиков, наших операторов дронов. Это будет победа наших Военно-морских сил, наших морских пехотинцев, наших Десантно-штурмовых войск, нашей разведки, Сил специальных операций, Службы безопасности Украины.

Это будет победа пограничников, Национальной гвардии, Национальной полиции, терробороны. Это будет победа каждого и каждой, кто не оставит и следа на украинской земле от той армии, которая хвасталась, будто она — вторая на планете, — отметил президент.

Он также напомнил, что победа Украины будет победой и тех героев, которые сейчас находятся в плену. Им сложнее всего остаться украинцами и сохранить украинское, когда они находятся среди убийц.

Но Украина помнит каждого защитника и защитницу и делает все, чтобы вернуть каждого нашего героя.

Вы — самое дорогое, что у нас есть. Каждый и каждая. Против вас — рашистские танки, “зеки” и наемники. Мародеры, насильники и те, кто сошел с ума от пропаганды. Тысячи людей, чья жизнь ничего не стоит для их государства.

За тобой же, Украинский Воин, миллионы людей, точно знающих, ради чего живут. С тобой, Воин, в окопе — все наше государство, все, что у нас есть и что так дорого для нас.

За тобой — будущее детей. Золото побед наших спортсменов. Наша поэзия, искусство и наука.

Рядом с тобой наша Сотня небесная. И уважение наше, наша вера и наша любовь. Потому что государство наше — это мать для всех защитников и защитниц.

Я знаю, что тебе очень тяжело. Я знаю, как на тебя давит этот враг. Я знаю, что они делают. Но я знаю, что ты крепкий. И мы сделаем все, чтобы ты был еще крепче, — сказал Зеленский.

Предлагаем тебе поблагодарить всех военных за оборону нашего государства. Читай поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в стихах и картинках.

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