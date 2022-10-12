Україна

Це просто випалена земля — військові показали, що лишилося від Соледара

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 13 Жовтня 2022, 00:00
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