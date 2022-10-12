Це просто випалена земля — військові показали, що лишилося від Соледара

Росіяни не припиняють цілити саме по мирному населенню, знищують Донеччину з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії, обстрілюють міста ракетами.

За добу зруйновано та пошкоджено 13 цивільних об‘єктів, із яких 12 житлових будинків і лікарня. Під ворожим вогнем Райгородок, Торське, Спірне, Майорськ, Нью-Йорк, Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка, Вугледар.

Найгарячішою ділянкою фронту лишається лінія зіткнення від Соледара до Зайцевого. Там ворог намагається досягти бодай якогось успіху, натомість несе лише втрати й не може просунутися уперед.

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Соледар окупанти майже повністю зруйнували, там практично не лишилося мешканців. До війни у місті проживали понад 11 тис. осіб, зараз їм просто ніде жити.

Його оборону тримають бійці з усієї України, кожен захищає свій дім, родину та наш спокій. Військові продемонстрували знищені будинки та квартири, в яких колись було життя. Загарбники продовжують обстрілювати місто, намагаючись добити порожні коробки багатоповерхівок, поки ті повністю не заваляться.

Росіяни продовжують обстрілювати Україну забороненою зброєю. Раніше ми розповідали про обстріл Нікополя запалювальними снарядами.

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