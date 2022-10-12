Украина

Это просто выжженная земля — военные показали, что осталось от Соледара

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 13 октября 2022, 00:00
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