Это просто выжженная земля — военные показали, что осталось от Соледара

Россияне не прекращают целить именно по мирному населению, уничтожают Донбасс из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, обстреливают города ракетами.

За сутки разрушены и повреждены 13 гражданских объектов — из которых 12 жилых домов и больница. Под вражеским огнем Райгородок, Торское, Спорное, Майорск, Нью-Йорк, Красногоровка, Марьинка, Авдеевка, Угледар.

Самым горячим участком фронта остается линия столкновения от Соледара до Зайцева. Там враг пытается добиться хоть какого-то успеха, но несет только потери и не может продвинуться вперед.

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Соледар оккупанты почти полностью разрушили, там практически не осталось жителей. До войны в городе проживало более 11 тыс. человек, сейчас им просто негде жить.

Его оборону держат бойцы со всей Украины, каждый защищает свой дом, семью и наш покой. Военные продемонстрировали уничтоженные дома и квартиры, в которых когда-то была жизнь. Захватчики продолжают обстреливать город, пытаясь добить пустые коробки многоэтажек, пока те полностью не завалятся.

Россияне продолжают обстреливать Украину запрещенным оружием. Ранее мы рассказывали об обстреле Никополя зажигательными снарядами.

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