Україна

Не встигла озирнутися, як уже падала стеля: жителі Київщини про наслідки удару РФ

Ольга Читайло 12 Жовтня 2022, 14:30

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