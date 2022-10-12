Не встигла озирнутися, як уже падала стеля: жителі Київщини про наслідки удару РФ

Одна людина загинула, десятьох поранило внаслідок ворожих обстрілів Київщини. Кілька десятків будинків пошкодженні. Атакував ворог область і сьогодні.

Вилетіло з однієї хати таке велике червоне та красиве. То ж ракета летіла. Тільки вийшла, а вже стеля летить, — розповідає жителька постраждалого села Уляна Анатоліївна.

Однак регіон швидко відновлюють — 235 млн грн на відбудову напередодні передала Київрада.

Доки ліквідовують наслідки прильотів в області, можливі перебої з електрикою. Енергетики працюють швидко.

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У селі, де живе пані Уляна, світло вже з’явилося, обіцяли полагодити також інтернет. Про наслідки обстрілів розкаже більше Ольга Читайло.

У низці міст та селищ України через потужні ракетні обстріли зникло електропостачання, але панікувати зарано.

Ми розповімо тобі, як вижити без світла — у пригоді стануть не лише ліхтарики.