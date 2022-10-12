Не успела оглянуться, как уже падал потолок: жители Киевской области о последствиях удара РФ

Один человек погиб, десять ранены в результате вражеских обстрелов Киевской области. Несколько десятков домов повреждены. Атаковал враг область и сегодня.

Вылетело из одного дома такое большое красное и красивое, ракета летела. Только вышла, а уже потолок летит, — рассказывает жительница пострадавшего села Ульяна Анатольевна.

Однако регион быстро восстанавливают — 235 млн грн на восстановление накануне выделил Киевсовет.

Пока ликвидируют последствия, в области возможны перебои с электричеством. Энергетики работают быстро.

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В селе, где живет Ульяна, свет уже появился, обещали восстановить также интернет. О последствиях обстрелов расскажет Ольга Читайло.

В ряде городов и поселков Украины из-за мощных ракетных обстрелов исчезло электроснабжение, но паниковать рано.

Мы расскажем тебе, как выжить без света — пригодятся не только фонарики.