Від удару по центру Києва загинула лікарка Охматдиту — син лишився сиротою

Семеро людей загинуло і 49 поранено. Це наслідки позавчорашнього обстрілу Києва. Постраждали 45 житлових будинків, п’ять об’єктів критичної інфраструктури, три школи, п’ять медзакладів.

Атака й на улюблене місце киян та туристів — скляний міст. Напередодні ідейник мосту Віталій Кличко показав перші наслідки.

А ще університет Шевченка та два музеї — музей Ханенків та музей Шевченка. На їх відновлення незламні кияни вже кинулися збирати кошти.

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Загибель лікарки Охматдиту

У столичній лікарні Охматдит повідомили: ранком 10 жовтня у власному авто в центрі Києва загинула лікарка-гематологиня Оксана Леонтьєва. Вона завезла п’ятирічного сина в дитячий садочок і поспішала на роботу.

Син Оксани залишився сиротою, адже батько хлопчика загинув рік тому.

Редакція висловлює щирі співчуття родинам жертв ракетної атаки по Україні 10 жовтня.

А подивитися більше про те, як після ракетних обстрілів оговтується столиця, можна у сюжеті Оксани Михайлової.

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