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Їхав з України в Україну: історія шляху лікаря з окупації в Балаклії до свободи в Прилуках

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Жовтня 2022, 21:30
Сергій Канунік
Фото: Суспільне

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