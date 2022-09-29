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“Сестра з Підмосков’я не повірила, що нас обстріляли”: як живуть прикордонні села Сумщини та Чернігівщини та що змінилося після війни

Ольга Читайло 29 Вересня 2022, 18:00
“Сестра з Підмосков’я не повірила, що нас обстріляли”: як живуть прикордонні села Сумщини та Чернігівщини та що змінилося після війни

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