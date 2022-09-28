Злочини відтворили похвилинно — ідентифіковано п’ятьох росіян, які розстрілювали цивільні авто в Гостомелі

Росіяни заперечують скоєння воєнних злочинів своїми армійцями на території України. Однак українські слідчі та прокурори здобувають безпрецедентні докази умисних вбивств цивільного населення окупантами.

П’ятьом військовослужбовцям РФ повідомлено про підозру у розстрілі цивільних автомобілів з мирними мешканцями у Гостомелі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що 25 лютого 2022 року бойовики зведеного загону підрозділів Росгвардії розстріляли десять цивільних автомобілів на виїзді з Гостомеля.

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Тоді п’ятеро мирних жителів загинули, шестеро — отримали поранення.

Відтворити картину злочинів до хвилин дозволили:

відео з камер спостереження магазину, розташованого поруч;

відео свідка, який оперативно задокументував наслідки злочину;

покази свідків та потерпілих;

висновки експертиз.

Російським військовим заочно повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Дивись деталі скоєння воєнних злочинів росіянами.

Відеодокази злочинів російських військових

З початку повномасштабної війни російські військові порушують усі правила ведення війни та скоюють воєнні злочини проти миру та людства.

Читай, який військовий трибунал чекає на росіян та всіх причетних до страшних злочинів.

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