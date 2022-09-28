Україна

Злочини відтворили похвилинно — ідентифіковано п’ятьох росіян, які розстрілювали цивільні авто в Гостомелі

Олена Яковлєва, редакторка сайту 28 Вересня 2022, 14:00
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