Преступления воссоздали поминутно — идентифицированы пять россиян, расстреливавших гражданские авто в Гостомеле

Россияне отрицают совершение военных преступлений своими армейцами на территории Украины. Однако украинские следователи и прокуроры получают беспрецедентные доказательства умышленных убийств гражданского населения оккупантами.

Пятерым военнослужащим РФ сообщили о подозрении в расстреле гражданских автомобилей с мирными жителями в Гостомеле. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что 25 февраля 2022 года боевики сводного отряда подразделений Росгвардии расстреляли десять гражданских автомобилей на выезде из Гостомеля.

Тогда пятеро мирных жителей погибли, шесть — получили ранения.

Воспроизвести картину преступлений до минут позволили:

видео с камер наблюдения магазина, расположенного рядом;

видео свидетеля, оперативно задокументировавшего последствия преступления;

показания свидетелей и потерпевших;

заключения экспертиз.

Российским военным заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Смотри детали совершения военных преступлений россиянами.

Видео-доказательства преступлений российских военных

С начала полномасштабной войны российские военные нарушают все правила ведения войны и совершают военные преступления против мира и человечества.

Читай, какой военный трибунал ждет россиян и всех причастных к страшным преступлениям.

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