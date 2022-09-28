Діти вже знають звуки “прильотів” напам’ять та вміють їх розрізняти! Ситуація в Нікополі сьогодні

Росіяни не припиняють обстрілювати мирні міста та села Дніпропетровщини. У Нікополі буквально не лишилось районів, куди б не дістали ворожі снаряди.

Більшість населення виїхала, а ті, хто лишився, не сплять у своїх оселях, адже росіяни цинічно б’ють по місту вночі. Мешканці Нікополя ввечері виїжджають до сіл неподалік міста.

У ніч проти середи, 28 вересня, ворожий снаряд влучив у дах п’ятиповерхівки та зруйнував стелю. Власниця квартири Людмила розповідає: обстріли були дуже сильні. Вона хотіла того вечора залишитися вдома, але останньою маршруткою виїхала з міста, це її врятувало.

У Нікополі пошкоджені 1500 будівель, 20 з яких повністю зруйнованні. Комунальні служби працюють без вихідних.

Валентина разом з родиною виїхала з окупованого району Херсонщини, але російські снаряди дістали їх і тут. Її дитина вже знає звуки “прильотів” напам’ять. Розуміє, коли стріляє Град та С-300.

Під постійними обстрілами в Нікополі лишилася менш як третина населення, з острахом чекають опалювальний сезон. Міський голова Олександр Саюк запевняє: є напрацювання, щоб допомогти мешканцям у критичній ситуації.

Ворог постійно обстрілює й інші міста України. Раніше ми розповідали про вибухи у Миколаєві.

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