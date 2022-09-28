Україна

Діти вже знають звуки “прильотів” напам’ять та вміють їх розрізняти! Ситуація в Нікополі сьогодні

Христина Венгеляускайте 28 Вересня 2022, 16:30
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