Ехал из Украины в Украину: история пути врача из оккупации в Балаклее к свободе в Прилуках

Сергей Кануник узнал о начале полномасштабной войны сначала со звонков от родных и близких из Харькова. В то время в его родной Балаклее еще было тихо. Мужчина даже смог пойти на свою любимую работу врача-эндокринолога в поликлинике.

Однако последующие три дня после 24 февраля прошли под звуки обстрелов и взрывов. Оккупанты целились сначала в объекты военной инфраструктуры.

Теперь на смену спокойным дням в городе, где еще недавно по улицам ездили машины, а коммунальщики чистили улицы, появились оккупанты. Как рассказывает Сергей, захватчики были злые, грязные и даже небритые. Были одеты все в разное.

Сейчас также смотрят

Только выделялись российские кадровые военные в черной форме, которые сразу заняли здание полиции. С ними начали исчезать и продукты с полок магазинов, особенно алкоголь.

“Асвободители” в первый же день “освободили” наши магазины от алкоголя.

Продуктов питания, воды и лекарств тоже становилось все меньше. Особенно стало трудно, когда исчез интернет и не было возможности получить препараты для пациентов, которым необходим инсулин.

Кроме того, Сергею нужно было помогать в Центре предоставления первичной медико-санитарной помощи. Часто туда попадали местные жители, получившие ранения, пока стояли в очереди за чем-то.

Со временем оккупанты становились более наглыми, начали отбирать у местных автомобили, ездить на них в нетрезвом состоянии, угрожать, а также все чаще проверять людей на блокпостах.

Когда в апреле обстрелы участились, а произвол захватчиков уже не было сил терпеть, Сергей вместе с женой и 84-летней матерью решил уехать. Но какими бы надоедливыми ни были проверки на вражеских блокпостах, больше всего возмутил вопрос оккупанта, едут ли они в Украину.

Хотел ответить: “Да, я еду в Украину из Украины”.

Однако врач сдержался, чтобы сохранить жизнь своей семье. А когда увидел блокпост украинских военных, почувствовал счастье.

Я никогда так не радовался украинскому флагу. Наши украинские ребята даже ничего не проверяли, наоборот — сказали скорее проезжать.

Теперь Сергей вместе с родными живет и работает в селе Антоновка Прилукского района. Там родилась его жена. Теперь там началась и их новая свободная жизнь.

Но как бы ни ценили мужчину на новом рабочем месте, он мечтает вернуться в родную Балаклею, которая еще требует времени на восстановление. Несмотря на это, Сергея на пути домой уже ничего не остановит.

После деоккупации в некоторых населенных пунктах людям все равно бывает тревожно. Чаще всего их мучает страх, что оккупанты могут вернуться. Читай, как живут приграничные села Сумской и Черниговской областей.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!